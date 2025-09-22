Oppo Find X9 i ColorOS 16 coraz bliżej. Producent zdradza tajemnice

Oppo oficjalnie potwierdziło datę premiery swojej nowej flagowej serii Find X9. Smartfony Oppo Find X9 oraz Find X9 Pro zadebiutują w Chinach 16 października, dzień po prezentacji systemu ColorOS 16, który zostanie ogłoszony podczas konferencji Oppo Developers Conference 15 października.

Producent nie ujawnia jeszcze wszystkich szczegółów, ale uchylił nieco rąbka tajemnicy. Dzięki temu mamy już pewność, że nowa seria będzie napędzana przez układ MediaTek Dimensity 9500 i otrzyma autorską technologię Trinity Engine. Oppo podkreśla też zastosowanie bardzo pojemnych baterii – standardowy Find X9 otrzyma akumulator 7025 mAh, natomiast wariant Pro baterię 7500 mAh. Oba modele będą wyposażone w dedykowany fizyczny przycisk do obsługi funkcji AI, podobny do Plus Key w OnePlusach.

ColorOS 16 bazuje na Androidzie 16 i przyniesie przeprojektowany interfejs, nowe funkcje sztucznej inteligencji oraz poprawioną płynność działania. Oprócz serii Find X9 nowy system trafi jako aktualizacja również do starszych modeli, w tym OnePlus Ace 6 czy Oppo Pad 5. Podczas premiery producent powinien przedstawić dokładniejszy plan wysyłki OTA.

Oppo uruchomiło już wstępną rejestrację na model Find X9 Pro w swoim chińskim sklepie internetowym. Globalna premiera serii Find X9 również została potwierdzona przez dyrektora ds. produktów, Pete’a Lau.

Seria OPPO Find X9 debiutuje na całym świecie! Dzięki Dimensity 9500 i naszemu autorskiemu silnikowi Trinity Engine nasz kolejny flagowiec zapewnia przełomową wydajność i efektywność. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce podzielić się z Wami kolejnymi informacjami. – napisał Pete Lau na platformie X.