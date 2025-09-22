Grasz na Xbox Series X? Z tym gadżetem rozwinie skrzydła

O konsolach Xbox Series X i Series S można powiedzieć sporo dobrego. To wydajne sprzęty ze świetną biblioteką gier, jednym z najlepszych kontrolerów na rynku i z Game Passem, który stanowi chyba najlepszy sposób, by za niewielkie pieniądze cieszyć się najnowszymi grami. Co by jednak nie mówić, mimo tych licznych zalet konsole Microsoftu wyglądają tak… niepozornie.

Ale nie muszą! Jest prosty sposób, by Wasze Xboksy prezentowały się koło telewizora z majestatem godnym topowych maszyn do grania. Wystarczy zafundować im podstawkę YAXO Xeno Frost. Dodatkowo zyskacie kilka praktycznych korzyści.

Design godny Xbox Series X

Jeśli podstawki chłodzące kojarzą się Wam wyłącznie z kawałkiem tandetnego plastiku z doklejonym na chama wentylatorem, to YAXO Xeno Frost powinien mocno namieszać w Waszej wizji świata. To stylowy gadżet, którego minimalistyczny design idealnie wpasowuje się w estetykę najnowszych Xboksów.

Szczególnie dobrze prezentuje się w parze z Xbox Series X, gdzie kanciasta bryła oraz czarne wykończenie akcesorium świetnie współgrają z monolitycznym designem samej konsoli. Jeśli jednak chcecie, nic nie stoi na przeszkodzie, by YAXO Xeno Frost użyć w parze z mniejszym Xbox Series S. Akcesorium oferuje ten sam poziom kompatybilności z obiema wersjami konsoli i w każdej konfiguracji taki zestaw prezentuje się doskonale.

Warto wspomnieć, że akcesorium wyposażono w podświetlenie LED. Stylowy dodatek, który stanowi kropkę nad „i” dla całego zestawu, nadając mu iście gamingowego charakteru.

Miejsce na wszystko

Szczególnie, że mówimy tu nie tylko o podstawce na samą konsolę, ale sposobie na wyeksponowanie centrum naszego gamingowego życia. To nie tylko konsola – to także kontrolery, headset, który towarzyszy nam podczas zagorzałych zmagań online i wiele więcej. Na wszystko to znajdzie się tutaj miejsce.

Szczególnie przemyślany jest sposób, w jaki YAXO Xeno Frost pozwala wyeksponować naszą kolekcję gier na płytach. Znajdziemy tu stojak mieszczący naraz dwanaście pudełek. Ma on formę wysuwanej szufladki, więc jeśli nie jest potrzebny (bo np. korzystacie wyłącznie z Game Passa), można go po prostu wsunąć z powrotem i nie zaburza eleganckiej kompozycji Waszej gamingowej stacji bojowej.

Kontrolery zawsze w gotowości

Podstawka YAXO Xeno Frost posiada miejsce na dwa kontrolery zaprojektowane specjalnie z myślą o oficjalnych padach Microsoftu. Dzięki temu zawsze macie je pod ręką. Co więcej, zawsze możecie mieć pewność, że będą w pełni naładowane i gotowe do akcji.

Wszystko za sprawą dołączonych do zestawu akumulatorów o pojemności 1400 mAh oraz wbudowanej w podstawę ładowarki. To gwarancja nawet 20 godzin nieprzerwanej rozgrywki bez konieczności użerania się z dodatkowymi ładowarkami i plątaniną kabli. Praktyczna.

Temperatura pod kontrolą

Największą zaletą YAXO Xeno Frost jest jednak bez wątpienia jej kluczowa funkcja: wbudowane chłodzenie. Nowoczesne tytuły potrafią być wymagające nawet dla najbardziej wydajnych maszyn, takich jak Xbox Series X. To z kolei oznacza wysokie temperatury i szybsze zużycie komponentów. Jeśli chcecie zagwarantować swojej maszynie długie życie, odpowiednia higiena to podstawa.

No i tu na scenę wchodzi YAXO Xeno Frost. Podkłada ma wbudowany wentylator, który poprawia wentylację i pomaga utrzymać temperaturę sprzętu pod kontrolą. Wiadomo, to tylko jeden z elementów układanki – nie wolno zapominać o regularnym czyszczeniu czy unikaniu zamkniętych przestrzeni – ale element bardzo ważny, który pomoże Wam cieszyć się swoim Xboksem jeszcze długie lata.

YAXO Xeno Frost – więcej niż zwykły gadżet

Xbox Series X i Series S to wyjątkowe konsole. Czas zadbać o to, by tak samo dobrze się prezentowały obok Waszych telewizorów. Podstawka YAXO Xeno Frost to jeden z prostszych sposobów, żeby ten cel osiągnąć, a przy okazji zyskać szereg innych benefitów: począwszy od schludnie uporządkowanej kolekcji gier, poprzez zawsze naładowane pady aż po niskie temperatury nawet w trakcie wymagającej rozgrywki.

Co równie istotne, taki gadżet nie kosztuje majątku. YAXO Xeno Frost w sklepach znajdziecie już za ok. 150 zł. Uczciwa cena za dodatek, który pozwoli Waszym Xboksom rozwinąć skrzydła.