Samsung podnosi ceny. Będzie nawet o 30% drożej

Samsung znacząco podniósł ceny pamięci DRAM i NAND, a powodem są problemy z dostępnością. Te zaś wynikają z wcześniejszego ograniczenia produkcji w przypadku starszych technologii i rosnącego zapotrzebowania dla najnowszych rozwiązań ze strony dużych serwerowni AI. Na podobny krok zdecydowała się konkurencja - Micron i SanDisk.

To nie jest dobry moment na kupno elektroniki

W przypadku koreańskich kości mowa o podwyżce do 30% dla DRAM oraz od 5 do 10% dla NAND. Obejmują one m.in. pamięci typu LPDDR4X, LPDDR5 oraz LPDDR5X, a także eMMC i UFS. Innymi słowy będzie miało to przełożenie na ceny laptopów, smartfonów, tabletów, SSD oraz Mini PC.

Jest to o tyle ważna informacja, że według dostępnych danych Samsung kontroluje obecnie aż 32,7% rynku DRAM i 32,9% rynku NAND.