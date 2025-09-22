Tech

Samsung podnosi ceny. Będzie nawet o 30% drożej

Odczują to zarówno firmy, jak i zwykli konsumenci - podwyżka obejmie pamięci używane w laptopach, smartfonach, SSD i wielu innych sprzętach.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:29
1
Samsung znacząco podniósł ceny pamięci DRAM i NAND, a powodem są problemy z dostępnością. Te zaś wynikają z wcześniejszego ograniczenia produkcji w przypadku starszych technologii i rosnącego zapotrzebowania dla najnowszych rozwiązań ze strony dużych serwerowni AI. Na podobny krok zdecydowała się konkurencja - Micron i SanDisk.

To nie jest dobry moment na kupno elektroniki

W przypadku koreańskich kości mowa o podwyżce do 30% dla DRAM oraz od 5 do 10% dla NAND. Obejmują one m.in. pamięci typu LPDDR4X, LPDDR5 oraz LPDDR5X, a także eMMC i UFS. Innymi słowy będzie miało to przełożenie na ceny laptopów, smartfonów, tabletów, SSD oraz Mini PC.

Jest to o tyle ważna informacja, że według dostępnych danych Samsung kontroluje obecnie aż 32,7% rynku DRAM i 32,9% rynku NAND.

Dla porównania Micron poinformował swoich partnerów o planowanym wzroście cen o 20-30% i jednocześnie wstrzymał przyjmowanie nowych zamówień. Z kolei SanDisk zdecydował się na podwyżkę cen NAND o 10%. Najbliższe miesiące nie zapowiadają się więc na dobry moment na modernizację obecnej lub kupno nowej elektroniki.

nand samsung SSD UFS LPDDR5 DRAM LPDDR4x eMMC LPDDR5X
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: 뉴데일리, Wccftech, Oprac. własne