One UI 8 dociera do Galaxy S24 i Galaxy Z Fold6

One UI 8 na kolejnych smartfonach Galaxy

W ubiegłym tygodniu One UI 8 trafiło do smartfonów z rodziny Galaxy S25. Teraz Samsung rozszerza dystrybucję na wcześniejsze flagowce – Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 17 opinii Samsung Galaxy S24 17 opinii Ekran 6.20" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.1 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S24+ 13 opinii Samsung Galaxy S24+ 13 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.1 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S24 Ultra 95 opinii Samsung Galaxy S24 Ultra 95 opinii Ekran 6.80" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.398 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Ten etap procesu aktualizacji objął również składane smartfony Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6.

Samsung Galaxy Z Fold6 0 opinii Samsung Galaxy Z Fold6 0 opinii Ekran 7.60" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.39 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy Z Flip6 6 opinii Samsung Galaxy Z Flip6 6 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.39 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Aktualizacja jest już dostępna w Korei Południowej dla uczestników programu beta testów. Tam paczka waży około 600 MB. Dla pozostałych użytkowników przewidziano pełen pakiet – około 4 GB zmian i nowości.

Co zawiera aktualizacja?

One UI 8 przynosi subtelne poprawki interfejsu, nowe funkcje systemowe, zwiększoną płynność działania i kolejną porcję łatek bezpieczeństwa. To nie rewolucja, ale solidny krok, który ma poprawić komfort codziennego korzystania z urządzeń.

Kiedy w Polsce?