One UI 8 dociera do Galaxy S24 i Galaxy Z Fold6
Samsung kontynuuje wdrażanie swojej najnowszej nakładki One UI 8 opartej na Androidzie 16. Po serii Galaxy S25 przyszła kolej na Galaxy S24 i składane modele sprzed roku.
One UI 8 na kolejnych smartfonach Galaxy
W ubiegłym tygodniu One UI 8 trafiło do smartfonów z rodziny Galaxy S25. Teraz Samsung rozszerza dystrybucję na wcześniejsze flagowce – Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra.
Ten etap procesu aktualizacji objął również składane smartfony Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6.
Aktualizacja jest już dostępna w Korei Południowej dla uczestników programu beta testów. Tam paczka waży około 600 MB. Dla pozostałych użytkowników przewidziano pełen pakiet – około 4 GB zmian i nowości.
Co zawiera aktualizacja?
One UI 8 przynosi subtelne poprawki interfejsu, nowe funkcje systemowe, zwiększoną płynność działania i kolejną porcję łatek bezpieczeństwa. To nie rewolucja, ale solidny krok, który ma poprawić komfort codziennego korzystania z urządzeń.
Kiedy w Polsce?
Na razie aktualizacja udostępniana jest tylko w Korei Południowej. Samsung zwykle rozszerza rollout stopniowo, więc kolejne kraje – w tym Polska – powinny otrzymać One UI 8 w najbliższych dniach.