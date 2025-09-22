Oprogramowanie

One UI 8 dociera do Galaxy S24 i Galaxy Z Fold6

Samsung kontynuuje wdrażanie swojej najnowszej nakładki One UI 8 opartej na Androidzie 16. Po serii Galaxy S25 przyszła kolej na Galaxy S24 i składane modele sprzed roku.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:58
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
One UI 8 dociera do Galaxy S24 i Galaxy Z Fold6

One UI 8 na kolejnych smartfonach Galaxy

W ubiegłym tygodniu One UI 8 trafiło do smartfonów z rodziny Galaxy S25. Teraz Samsung rozszerza dystrybucję na wcześniejsze flagowce – Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung Galaxy S24
17 opinii
Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24
17 opinii
Ekran 6.20" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.1 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Samsung Galaxy S24+
13 opinii
Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24+
13 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.1 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Samsung Galaxy S24 Ultra
95 opinii
Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra
95 opinii
Ekran 6.80" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.398 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Kupiłem Samsunga Galaxy S24 Ultra. Dla mnie to ideał, choć z kilkoma „ale” (test)

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Jasnoniebieski SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Jasnoniebieski SM-S931
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
0 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Szary SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Szary SM-S921
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement

Ten etap procesu aktualizacji objął również składane smartfony Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6.

Samsung Galaxy Z Fold6
0 opinii
Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Fold6
0 opinii
Ekran 7.60" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.39 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Galaxy Z Fold6 – technologiczny majstersztyk od Samsunga (test)

Samsung Galaxy Z Flip6
6 opinii
Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip6
6 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.39 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Galaxy Z Flip6 to najlepsza klapka Samsunga. Kusi jak nigdy (test)

Aktualizacja jest już dostępna w Korei Południowej dla uczestników programu beta testów. Tam paczka waży około 600 MB. Dla pozostałych użytkowników przewidziano pełen pakiet – około 4 GB zmian i nowości.

Co zawiera aktualizacja?

One UI 8 przynosi subtelne poprawki interfejsu, nowe funkcje systemowe, zwiększoną płynność działania i kolejną porcję łatek bezpieczeństwa. To nie rewolucja, ale solidny krok, który ma poprawić komfort codziennego korzystania z urządzeń.

Kiedy w Polsce?

Na razie aktualizacja udostępniana jest tylko w Korei Południowej. Samsung zwykle rozszerza rollout stopniowo, więc kolejne kraje – w tym Polska – powinny otrzymać One UI 8 w najbliższych dniach.

Image
telepolis
aktualizacja androida samsung Samsung Galaxy S24 Android 16 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra One UI 8
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Phone Arena