Arcydzieło gier powraca. I to w najbardziej przerażającej odsłonie
"Silent Hill F" to już niemal arcydzieło gier typu survival horror. Najnowszy zwiastun ujawnia datę premiery. Zapamiętajcie 25 września 2025.
Udajmy się po raz kolejny na Ciche Wzgórze
Seria kultowej już gry Ciche Wzgórze od Konami powraca w wielkim stylu. To gra, której kolejne remake'i chyba nigdy się nie znudzą. I tak jest i tym razem. Silent Hill F powraca w niesamowicie złowrogiej, niezwykle mglistej odsłonie i doskonałej formie. W dodatku, wyróżniając się ponownie makabrycznością oraz główną bohaterką.
Mgła podkreśla autenyczność Silent Hill F
Tradycyjne drewniane budynki ciągną się wąskimi uliczkami, a szemrzące strumyki i wąskie ścieżki przecinają skąpane w wodzie pola ryżowe. Efemerydy z życia codziennego lat 60. są wszechobecne: kolorowe magazyny, zabytkowe tostery, wykwintne kompozycje kwiatowe.
Ciężko odmówić racji. To gra, która zdecydowanei trzyma fason i wyróżnia się spośród pozostałych na rynku. Jeśli chodzi o efekty wizualne, to ociera sie wręcz o fotorealizm. A to rzadkość i jednocześnie ogromna siła tej serii. Jeśli do tego dodamy ten szczególny niepokój na twarzy bohaterów, to mamy już absolutne arcydzieło tego gatunku. A trzeba przyznać, że dialogi stoją na najwyższym poziomie - znajdziemy tam uszczypliwe uwagi, oraz wylewy emocji zapisane skrupulatnie na szkolnych karteczkach. Tak wygląda świat nakreślony oczami licealistki Hinako Shimizu.
W najnowszej odsłonie nie zabraknie klasycznych elementów, jakimi charakteryzuje się cała seria, ale znajdziemy tu także pewnego rodzaju świeżość.
Premiera gry będzie miała miejsce 25 września 2025.