Arcydzieło gier powraca. I to w najbardziej przerażającej odsłonie

Udajmy się po raz kolejny na Ciche Wzgórze

Seria kultowej już gry Ciche Wzgórze od Konami powraca w wielkim stylu. To gra, której kolejne remake'i chyba nigdy się nie znudzą. I tak jest i tym razem. Silent Hill F powraca w niesamowicie złowrogiej, niezwykle mglistej odsłonie i doskonałej formie. W dodatku, wyróżniając się ponownie makabrycznością oraz główną bohaterką.

Mgła podkreśla autenyczność Silent Hill F

Tradycyjne drewniane budynki ciągną się wąskimi uliczkami, a szemrzące strumyki i wąskie ścieżki przecinają skąpane w wodzie pola ryżowe. Efemerydy z życia codziennego lat 60. są wszechobecne: kolorowe magazyny, zabytkowe tostery, wykwintne kompozycje kwiatowe. takim słowami blog The Verge opisuje całą tą malowniczość i klimat gry.

Ciężko odmówić racji. To gra, która zdecydowanei trzyma fason i wyróżnia się spośród pozostałych na rynku. Jeśli chodzi o efekty wizualne, to ociera sie wręcz o fotorealizm. A to rzadkość i jednocześnie ogromna siła tej serii. Jeśli do tego dodamy ten szczególny niepokój na twarzy bohaterów, to mamy już absolutne arcydzieło tego gatunku. A trzeba przyznać, że dialogi stoją na najwyższym poziomie - znajdziemy tam uszczypliwe uwagi, oraz wylewy emocji zapisane skrupulatnie na szkolnych karteczkach. Tak wygląda świat nakreślony oczami licealistki Hinako Shimizu.

W najnowszej odsłonie nie zabraknie klasycznych elementów, jakimi charakteryzuje się cała seria, ale znajdziemy tu także pewnego rodzaju świeżość.