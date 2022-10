Silent Hill powraca. Zapowiedziano aż 4 gry, w tym jedną od Polaków

Zgodnie z zapowiedziami Konami zorganizowało pokaz nowych gier z serii Silent Hill. Seria powraca w mocnym stylu, bowiem zapowiedziano aż cztery produkcje. Jedną tworzą Polacy.

Silent Hill to jedna z moich ukochanych serii, która przez wiele ostatnich lat nie była traktowana z należytym szacunkiem. Zaczęło się od kilku fatalnych części, aby ostatecznie Konami o niej na długi czas zapomniało. Na szczęście Ciche Wzgórze powraca i to w wielkim stylu, bowiem zapowiedziano aż cztery nowe gry.

Silent Hill 2 Remake

Pierwszą i prawdopodobnie najważniejszą zapowiedzią jest Silent Hill 2 Remake. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami grę tworzy polskie studio Bloober Team, które specjalizuje się w horrorach. Na swoim koncie mają bardzo udane Layers of Fear oraz The Medium. Co ciekawe, gra przez pierwszy rok będzie dostępna tylko na PlayStation 5 i Steamie, więc posiadacze Xboxów będą musieli obejść się smakiem, przynajmniej przez 12 miesięcy.

Dla fanów serii z pewnością ważne jest to, że nad grą pracuje też kilka osób, które tworzyły oryginalne Silent Hill 2. Oby była to gwarancja odpowiedniej jakości. Na trailerze gra wygląda bardzo dobrze i zdaje się zachowywać klimat pierwowzoru. Nie oznacza to, że nie będzie kilku zmian. Najważniejsza dotyczy kamery, która ma znajdować się nad ramieniem głównego bohatera.

Więcej gier Silent Hill

Poza tym Konami zapowiedziało jeszcze trzy gry w tym strasznym uniwersum. Pierwszą jest Silent Hill f. To pewnego rodzaju spin-off i kompletnie nowa historia, która będzie się rozgrywać w Japonii w latach 60. Na materiale filmowym wygląda to bardzo obiecująco i zdaje się zachowywać klimat serii. Na pewno będzie to pewien powiew świeżości.

Trzecia gra to Silent Hill Townfall. Nad grą pracuje studio NoCode (wydawcą jest Annapurna). Według wcześniejszych plotek ich gra miała być wydawana w epizodach, coś na wzór gier Telltale Games, ale nie zostało to potwierdzone. Trailer niewiele zdradza na temat fabuły. Słyszymy tylko część przesłuchania, prawdopodobnie głównego protagonisty gry. Ze słów przesłuchującego możemy wywnioskować, że stało się coś strasznego, za co przesłuchiwany ma ponieść konsekwencje.

Ostatnia produkcja to Silent Hill Ascencion, które ma być opowieścią w czasie rzeczywistym, w której grupa graczy wspólnie podejmuje decyzje i poznaje całą historię. Premiera zaplanowana jest na lipiec 2023 roku. Grę tworzą Genvid Entertainment, Bad Robot Games, Behvaiour Interactive i dj2 Entertainment.

Zła informacja jest taka, że daty premiery większości zapowiedzianych gier nie są na razie znane, więc musimy uzbroić się w cierpliwość.

