Xbox złożył PlayStation ofertę w sprawie Call of Duty. Znamy szczegóły

Sony boi się, że po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft niektóre gry, w tym Call of Duty, przestaną być wydawane na PlayStation. Amerykanie złożyli im ofertę, której szczegółów właśnie poznaliśmy.

Od kilku tygodni trwają przepychanki między Sony i Microsoftem. Japończycy nie chcą doprowadzić do przejęcia przez Amerykanów Activision Blizzard, bo obawiają się o zbyt mocną pozycję Xboxa. Koronnym argumentem w tej dyskusji stała się seria Call of Duty, którą zdaniem Sony trudno byłoby czymś zastąpić, gdyby przestała być wydawana na PlayStation.

Microsoft złożył PlayStation ofertę

Microsoft od początku zapewniał, że gry Activision Blizzard będą wydawane na innych platformach, a nie tylko na Xboksach i PC-tach. Sony odpowiedziało, że Amerykanie rzeczywiście złożyli im taką ofertę, ale ograniczoną czasowo, co było nie do przyjęcia. Właśnie poznaliśmy jej szczegóły i rzeczywiście seria Call of Duty miałaby być wydawana na PlayStation tylko rzez kilka najbliższych lat.

Microsoft wysłał do brytyjskich urzędników, którzy niedawno rozpoczęli szczegółowe śledztwo, 38-stronicowy dokument. W nim starają się przekonać, że transakcja przejęcia Activision Blizzard powinna zostać zaakceptowana. Dokument zawiera wiele ciekawych informacji, w tym szczegóły oferty, którą Amerykanie złożyli PlayStation w sprawie serii Call of Duty. Wynika z niego, że seria strzelanek miałaby być wydawana na konsolach Sony co najmniej do końca 2027 roku. Japończycy ofertę odrzucili.

To potwierdza dwie rzeczy. Po pierwsze, przedstawiciele PlayStation nie kłamali, gdy mówili, że oferta była ograniczona czasowo. Po drugie, skoro Microsoft określił konkretny termin, to prawdopodobnie po nim gry z serii Call of Duty stałyby się ekskluzywne na PC-tach, Xboksach oraz w chmurze xCloud. Niezaakceptowanie umowy przez PlayStation oznacza, że może się to stać już w 2024 roku, o ile transakcja dojdzie do skutku, a tak zapewne się stanie.

