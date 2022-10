Marvel's Spider-Man 2 idzie zgodnie z planem. Kiedy premiera?

Insomniac Games pochwaliło się postępem prac nad grą Marvel's Spider-Man 2, czyli kontynuacją hitu z 2018 roku.

Już ponad rok temu, we wrześniu 2021 roku, PlayStation zapowiedziało Marvel's Spider-Man 2. To kontynuacja ogromnego hitu z PlayStation 4, który niedawno doczekał się remastera i pełnoprawnego wydania na PC i PlayStation 5. Dwójka została zapowiedziana na 2023 roku, ale czy tego terminu uda się dotrzymać?

Premiera Marvel's Spider-Man 2

Studio Insomniac Games, które pracuje nad Spider-Manem 2, pochwaliło się postępem prac. Na Twitterze jeden z użytkowników wyraził obawę, że gra nie zadebiutuje w pierwotnie zapowiadanym terminie (chociaż 2023 rok i tak jest czasem mało precyzyjnym). Swoje wątpliwości wiązał z brakiem nowych pokazów czy informacji na temat produkcji. Studio postanowiło mu odpowiedzieć.

Nie bądź (red. zmartwiony). Robimy dobre postępy i gra wciąż jest planowana na 2023 rok. Pokazywanie gier wymaga czasu, wysiłku, zasobów i koordynacji.

- czytamy na koncie Insomniac Games.

Dla fanów to z pewnością świetna informacja. Oczywiście nie jest to 100-procentowa gwarancja, że Spider-Man 2 rzeczywiście trafi na PlayStation 5 w 2023 roku, ale jest na to spora szansa. Z trailera wiemy, że Peter Parker i Miles Morales będą musieli zmierzyć się z Venomem oraz prawdopodobnie także Kravenem, czyli Siergiejem Krawinowem. To jedni z najbardziej kultowych przeciwników Pajęczaka.

Wiceprezes Marvela ds. gier — Bill Roseman — zdradził jakiś czas temu, że Marvel's Spider-Man 2 będzie grą znacznie mroczniejszą niż jedynka. W kontynuacji pojawi się też kilku przeciwników, więc Venom i Kraven to zapewne tylko część antagonistów, z którymi zmierzą się główni bohaterowie.

