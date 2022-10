Cyberpunk 2077. W dodatku usłyszymy głos Sashy Grey

CD Projekt RED szykuje się do premiery DLC do swojej najnowszej produkcji. Okazuje się, że będziemy mogli usłyszeć w nim głos znanej aktorki.

Sasha Grey znana jest głównie ze swojej zamierzchłej przeszłości. Pomimo tego, że z branży odeszła ponad dekadę temu, wiele osób kojarzy ją głównie z tego, że grała w filmach dla dorosłych. Karierę zakończyła w wieku 23 lat i aktualnie jest jedną z najbardziej znanych streamerek na Twitchu, a jej kanał śledzą miliony internautów. Okazuje się, że celebrytka dostała angaż przy produkcji DLC do gry Cyberpunk 2077.

Sasha Grey użyczy głosu Ash w Phantom Liberty

Niedawno CD Projekt RED ogłosił, że studio zajmuje się tworzeniem DLC do gry Cyberpunk 2077 o nazwie "Phantom Liberty". Producent potwierdził, że będzie to jedyny tego typu dodatek do tej produkcji. Studio planuje również stworzyć nową, specjalną radiostację, na której pojawią się utwory stworzone wyłącznie przez fanów. Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy dolarów.

Utwory na nowej stacji radiowej zapowiadać będzie Ash, której głosu użyczy Sasha Grey. Streamerka potwierdziła tę informację na Twitterze. Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy była aktorka filmów dla dorosłych wcieliła się w rolę postaci z gry. Już wcześniej podkładała głos pod Violę DeWynter z serii Saints Row.

Zobacz: Bannerlord będzie teraz jeszcze łatwiejszy do zmodowania

Zobacz: Bannerlord. Twórcy dodają element, na który czekano od 2 lat

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: s_bukley / Shutterstock.com, RSplaneta / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Twitter