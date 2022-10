Sony opóźnia prezentację nowych gier, aby utrudnić życie Microsoftowi

Minęło już trochę czasu od ostatniego PlayStation Showcase i posiadacze konsol Sony ze zniecierpliwieniem czekają na nowe zapowiedzi. Okazuje się, że nowa odsłona wydarzenia początkowo miała odbyć się w tym tygodniu, ale celowo została opóźniona. PlayStation chce w ten sposób możliwie utrudnić przejęcie Activison Blizzard przez Microsoft.

Takie wieści przekazała znana w branży informatorka Mille A, która wielokrotnie ujawniała sprawdzone informacje na temat Sony i PlayStation. Według jej źródeł Japończycy postanowili opóźnić prezentację gier z powodu szczegółowego śledztwa, które brytyjski urząd uruchomił w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft.

W jaki sposób obie sprawy są połączone? Prawdopodobnie chodzi o ekskluzywność gier. PlayStation od początku utrzymuje, że Call of Duty z czasem przestanie trafiać na ich konsole. Prezentowanie w tym samym czasie nowych tytułów, które będą ekskluzywne na PlayStation 4 i PlayStation 5 byłoby lekkim strzałem w stopę. W skrócie, Japończycy nie chcą dawać konkurencji żadnych argumentów.

2/2



The initial announcement of the showcase was scheduled for 11th October with the showcase taking place 20th Oct.



Sony holding firm for now.