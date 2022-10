Konami z ważnym ogłoszeniem. Za chwilę poznamy kultowej serii

Od wielu miesięcy krążyły plotki na temat nowych gier w uniwersum Silent Hill. Już wkrótce poznamy szczegóły, bowiem Konami ma coś ważnego do ogłoszenia.

Nie będę ukrywał, że serię Silent Hill darzę ogromnym sentymentem. Trzy pierwsze części były bardzo udane i do dzisiaj uchodzą za jedne z najlepszych horrorów w historii (kolejne odsłony lepiej przemilczeć). Dlatego mocno ekscytowałem się kolejnymi plotkami i doniesieniami nie tylko na temat remake'ów, ale też całkowicie nowych gier, które rzekomo powstają.

Konami na ważne ogłoszenie

Na szczęście już wkrótce, bo 19 października, poznamy więcej szczegółów. Na oficjalnych profilach Konami oraz Silent Hill pojawiła się zapowiedź wydarzenia, w trakcie którego mamy poznać przyszłość serii Silent Hill. To odbędzie się o godzinie 14:00 czasu PDT, czyli 23:00 czasu polskiego.

In your restless dreams, do you see that town?



The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa — Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022

Warto jednak zwrócić uwagę na pierwsze zdanie zapowiedzi, które brzmi "In your restless dreams, do you see that town?". To ewidentne nawiązanie do Silent Hill 2, w którym główny bohater — James Sunderland — otrzymuje list od swojej żony. W nim pisze ona o mieście Silent Hill, które widzi w swoich niespokojnych snach. Według kobiety mąż obiecał, że ją tam jeszcze kiedyś zabierze.

In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised me you'd take me

there again someday.

- pisze Mary do swojego męża w Silent Hill 2.

Wydaje się, że to dość jasna sugestia, co będzie jedną z lub jedyną zapowiedzią wydarzenia Konami. Plotki na temat remake'u Silent Hill 2 krążą od dawna. Nad grą prawdopodobnie pracuje polskie studio Bloober Team, znane między innymi z Layers of Fear oraz The Medium. Niewykluczone jednak, że oprócz tego pojawią się też inne zapowiedzi, w końcu mają trwać prace nad kilkoma grami w świecie Cichych Wzgórz.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Konami

Źródło tekstu: wccftech