Polacy przywrócą do życia znaną markę. Powstaje kilka gier

Silent Hill to jedna z moich ulubionych serii gier. Dlatego cieszy mnie, że ma wrócić z wielkim przytupem. Jeszcze bardziej raduje mnie fakt, że odpowiadają za to Polacy.

Plotki na temat Silent Hill krążą od wielu miesięcy. To jedna z tych serii, która miała świetny początek, aby z czasem mocno stracić na jakości. Pomimo tego mam do niej ogromny sentyment. Pierwsze trzy części były świetne i z chęcią wróciłbym do Cichych Wzgórz.

Polacy pracują nad grą Silent Hill

W ostatnich miesiącach pojawiało się kilka różnych plotek na temat gier z serii Silent Hill. Nad jedną miała pracować polska firma Bloober Team, która ma na swoim koncie udane The Medium. Inne pogłoski mówiły o chęci wykupienia marki przez Sony, a jeszcze inne o innych studiach, które miałyby pracować nad kolejnymi odsłonami. Niektórzy liczyli nawet, że do serii wróci Hideo Kojima, który w pewnym momencie robił grę w tym uniwersum.

Teraz okazuje się, że niemal wszystkie te plotki mogły być prawdziwe. Polskie Bloober Team ma pracować nad remakiem Silent Hill 2. Produkcja ma mieć nowe animacje, sztuczną inteligencję, zagadki do rozwiązania, a nawet zakończenia, co sugeruje pewne zmiany fabularne. Produkcja ma być czasowo ekskluzywna dla PlayStation tak samo, jak The Medium początkowo wyszło tylko na Xboxa.

-Bloober Team working on Silent Hill 2 Remake. Reworked puzzles. New Endings. Timed PlayStation Console Exclusive



-Multiple Silent Hill projects in development; including new mainline entry & side "stories"



Not confirmed. Just sharing what I've heard pic.twitter.com/eZJDQu9qKY — NateTheHate2 (@NateTheHate2) May 15, 2022

Na tym jednak nie koniec informacji. Oprócz tego ma powstawać pełnoprawny sequel Silent Hill, nad którym ma pracować nieznane, japońskie studio. Poza tym mają trwać prace nad kilkoma mniejszymi grami, również w świecie Cichych Wzgórz. Szczegóły nie są jednak znane.

Warto w tym miejscu też przypomnieć, że kilka dni temu wyciekły rzekome zrzuty ekranu z nowej gry Silent Hill, które zostały usunięte z powodu naruszenia praw autorskich. To pokazuje, że coś może być na rzeczy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Konami/Silent Hill

Źródło tekstu: wccftech