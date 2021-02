Polskie studio Bloober Team stworzy kolejną odsłonę Silent Hill?

Jest szansa, że polskie studio Bloober Team, które ma na swoim koncie udane The Medium, stworzy kolejną odsłonę legendarnego wręcz Silent Hill.

Konami znajduje się w ostatnich latach w bardzo dziwnym miejscu. Kiedyś jeden z najbardziej znanych wydawców na świecie, z kilkoma mocnymi markami w portfolio, dzisiaj praktycznie przestał robić gry. Poza kolejnymi wersjami Pro Evolution Soccer, beznadziejnym Contra: Rogue Corps oraz rocznicowymi wydaniami Contry i Castelvanii, w portfolio Japończyków od dawna brakuje nowości. Ale wkrótce może się to zmienić, przynajmniej częściowo.

Konami ma w swoim portfolio tak mocne marki, jak Metal Gear Solid, Silent Hill, Castelvania oraz wspominana wcześniej Contra. Od kilku lat albo w ogóle nie są one wykorzystywane, albo tworzone gry są najzwyczajniej w świecie słabe. Dlatego Konami podobno szuka zewnętrznych twórców, którzy stworzyliby nowe produkcje w uniwersum Metal Gear Solid lub Silent Hill. W przypadku Cichych Wzgórz jest spora szansa, że za projekt odpowiada polskie studio Bloober Team, które niedawno wydało bardzo udane The Medium.

Prawdę mówiąc, od ponad roku pracujemy nad innym projektem, związanym z gatunkiem horroru i robimy to z bardzo znanym wydawcą. Nie mogę ci powiedzieć kto to. Nie mogę ci powiedzieć, na czym polega projekt, ale jestem prawie pewien, że kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że nad nim pracujemy, będą bardzo podekscytowani.

- powiedział Peter Babieno, prezes Bloober Team.

Czy polskie Bloober Team podjęło współpracę z Konami? Jest na to szansa. Z drugiej strony pojawiają się też plotki, że Japończycy dogadali się z innym deweloperem z Kraju Kwitnącej Wiśni. Tutaj najpewniejszym strzałem wydaje się Sony, które swego czasu podobno nawet chciało wykupić marki Silent Hill, Metal Gear Solid oraz Castelvania, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Jeśli to twórcy PlayStation tworzą kolejną odsłonę Cichych Wzgórz, to prawdopodobnie będzie to tytuł ekskluzywny na PS5

Jakiś czas temu spekulowano też, że trwają prace nad dwiema grami w świecie Silent Hill, więc niewykluczone, że mowa zarówno o tytule Bloober Team, jak i Sony. Niedługo powinniśmy dowiedzieć się więcej, bo przynajmniej jedna z nich ma zostać zapowiedziana jeszcze w tym roku.

