The Sims 5. Nadciąga wreszcie nowa częśc wielbionej serii gier

Po ośmiu latach od premiery ostatniej części nareszcie oficjalnie zapowiedziano grę The Sims 5. Zmian będzie sporo, a twórcom zależy na uwagach graczy.

Za nami jest już wydarzenie "Behind The Sims Summit" gdzie podzielono się z fanami wieloma ciekawymi informacjami. Najciekawsza z nich to Projekt Rene, który jak już zapewne się domyślacie jest nową odsłoną serii, czyli The Sims 5. Warto przypomnieć, że poprzednik - The Sims 4 - debiutował w 2014 roku.

Gra The Sims 5 trafi na komputery i konsole

Jednak zanim zaczniecie się ekscytować to trzeba podkreślić, że The Sims 5 jest jeszcze na bardzo, bardzo wczesnym etapie tworzenia. Czemu więc twórcy pokazują już grę światu? Zależy im na opinii graczy, którzy tym razem będą mieli prawdziwy wpływ na to, jak będzie wyglądała kolejna część gry.

Projekt Rene trafi zarówno na komputery stacjonarne, jak i konsole. Studio ma zamiar dzielić się regularnie postępami z tworzenia gry, a garstka fanów otrzyma możliwość przedpremierowego testowania produkcji. Kiedy The Sims 5 trafi na rynek? Mowa jeszcze o kilku latach ciężkiej pracy.

Już teraz jednak pokazano kilka nowych (lub powracających rozwiązań). W skrócie The Sims 5 ma postawić na wysoki stopień personalizacji obiektów - kształty, kolory, wzory i rozmiary. Wszystko to będzie można zmienić dla poszczególnego mebla czy nawet poduszki. Tym samym nasz dom będzie naprawdę "nasz".

Projekt Rene ma też kłaść jeszcze większy nacisk na interakcje społeczności, która w The Sims jest duża i żywa. Niestety tutaj zbyt wiele nie powiedziano. Wspomniano głównie o ułatwieniu dzielenia się swoimi projektami. Więcej możecie zobaczyć na prezentacji wideo dostępnej poniżej:

Zobacz: Nowa karta NVIDIA GeForce RTX zaoferuje skok wydajności o 10%

Zobacz: Test IRDM PRO M.2 SSD. Polacy nie gęsi, swoje SSD też mają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sims Polska

Źródło tekstu: oprac. własne