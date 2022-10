Nowa karta NVIDIA GeForce RTX zaoferuje skok wydajności o 10%

Lada moment na rynek trafią odświeżone karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000, które będą sprzedawane równolegle do serii RTX 4000. Wiemy już o jakich różnicach w wydajności mowa.

Tydzień temu informowaliśmy Was o tym, że NVIDIA nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w przypadku generacji GeForce RTX 3000. Zieloni planują odświeżyć przynajmniej trzy modele. Jednym z nich ma być GeForce RTX 3060 Ti, który doczeka się szybszych pamięci VRAM typu GDDR6X.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti otrzyma pamięci GDDR6X

Nowy GeForce RTX 3060 Ti będzie dysponował pamięciami z taktowaniem efektywnym 19 000, zamiast 14 000 MHz. Przekłada się to na skok przepustowości z 448 do 608 GB/s, a więc i też wzrost wydajności w konkretnych zastosowaniach. O jakiej różnicy mowa? Cóż, już to wiemy!

Serwis VideoCardz, powołując się na swoje źródła wśród partnerów NVIDII, twierdzi, że GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 względem zwykłego modelu ma być szybszy od 7 do 10%. Przynajmniej w syntetycznych testach jak popularny 3DMark i scenariuszach Fire Strike oraz Time Spy.

A jak to będzie wyglądało w realnym świecie i zwykłych grach? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko będzie zależeć od używanej przez Was rozdzielczości oraz jakości tekstur.

Pierwotnie karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 miała trafić do sklepów pod koniec października. Jednak z powodu anulowania modelu RTX 4080 12 GB partnerzy Zielonych mają ręce pełne roboty i obecnie zakłada się, że premiera odświeżonych GeForce RTX 3000 nastąpi w listopadzie. Sugerowane ceny oraz TDP nowych kart graficznych pozostają tajemnicą.

