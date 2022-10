Chłodzenie wodne dla SSD? To nie jest żart

Lubisz oryginalne rozwiązania? Twój SSD się przegrzewa? Marzy Ci się nośnik półprzewodnikowy PCIe 5.0? W takim razie TeamGroup ma coś dla Ciebie.

Nie jest tajemnicą, że nowe podzespoły komputerowe jak karty graficzne czy procesory oferują coraz większą wydajność, ale okupione jest to wysokim poborem mocy i temperaturami. Problem ten zaczyna też powoli dotyczyć innych elementów PC jak na przykład nośniki półprzewodnikowe.

TeamGroup schłodzi zarówno twoje CPU, jak i SSD

Już topowe modele SSD PCIe 4.0 x4 potrafiły się mocno grzać, a w efekcie obniżać swoją wydajność. Producenci zaczęli więc dołączać fabryczne radiatory. Zaś lada moment na rynek trafią SSD PCIe 5.0, których kontrolery będą jeszcze cieplejsze. Sporo firm eksperymentuje już z aktywnymi układami chłodzenia.

TeamGroup T-Force Siren DUO360 to niestandardowe podejście do tematu. Mowa o gotowym układzie chłodzenia cieczą typu All in One, który posiada blok zarówno dla procesora, jak i SSD. Całość doprawiona aluminiowym radiatorem o długości 360 milimetrów i podświetleniem RGB LED.

Tajwańskie rozwiązanie zgodne jest z nowszymi i starszymi procesorami, a więc pasuje do płyt głównych z gniazdami AMD AM5, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2066 i 2011(-3). W przypadku SSD mowa o rozwiązaniach w formacie M.2 2280 i mniejszych.

Pompka ukryta została w radiatorze i pracuje z prędkością do 4000 (±10%) RPM przy wydajności do 850 ml/min i głośności do 22 dB(A). Użyte wentylatory oferują zakres od 600 do 2000 (±10%) RPM przy przepływie powietrza do 70 CFM, ciśnieniu do 3,88 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 39,5 dB(A).

TeamGroup T-Force Siren DUO360 trafi do pierwszych sklepów już w listopadzie. Sugerowana cena jest jednak bardzo wysoka. Mowa o 399,99 dolarach, czyli około 1965 złotych. Za tyle można już pokusić się o pełnowymiarowy, autorski układ LC na tańszych lub używanych podzespołach.

Źródło zdjęć: TeamGroup

Źródło tekstu: oprac. własne