Test be quiet! MC1-PRO: Wyciskamy darmową wydajność z SSD!

Czy warto chłodzić nośnik półprzewodnikowy? Na jaki spadek temperatur można liczyć montując niewielki metalowy radiator? Czy niższe temperatury zapewnią większą wydajność SSD? Przekonaj się sam w naszym teście, gdzie próbuje okiełznać gorącego Patriota P400 za pomocą chłodzenia be quiet! MC1-PRO.

Bez różnicy czy korzystasz z komputera stacjonarnego, laptopa czy konsoli. W miarę świeżego, czy może już naprawdę leciwego sprzętu. Jednym z prostszych, tańszych i dających największe efekty ulepszeń jakie możesz zrobić w domowym zaciszu jest dołożenie nośnika półprzewodnikowego. Dzięki temu system operacyjny, gry i aplikacje oraz po prostu dokumenty ładują się w oka mgnieniu, co widocznie wpływa na komfort pracy.

be quiet! MC1-PRO to układ chłodzenia dla nośników SSD

Wszystko to za sprawą wysokich prędkości odczytu i zapisu oraz niskich czasów dostępu. Pierwsze SSD względem HDD były pieruńsko drogie i dość awaryjne. Na przestrzeni lat się to jednak zmieniło. Co więcej nośniki półprzewodnikowe 2,5-cala zastępowane są przez rozwiązania M.2 2280 PCIe 3.0 i 4.0, a na horyzoncie majaczą już modele PCIe 5.0.



Im nowszy kontroler tym większa wydajność. Niestety oznacza to również wyższe temperatury pod obciążeniem. Konieczne więc staje się dołożenie radiatora. Część producentów SSD fabrycznie go montuje, a dodatkowo potrafią one być też dołączane do płyt głównych z wyższej półki. Co jednak jeśli Wasz nośnik czy płyta go nie mają? Czy jest sens dokupować radiator dla SSD od firm trzecich?



Dzisiaj na warsztat bierzemy propozycję od znanej, niemieckiej marki premium obecnej na rynku od 20 lat. Mowa o be quiet! i ich układzie chłodzenia dla SSD w postaci modelu MC1-PRO. Całość sparujemy z testowanym już przez nas Patriotem P400, który miał wcześniej problemy z przegrzewaniem. Czy za kilkadziesiąt złotych uda nam się rozwiązać problem i zyskać większą wydajność? Jeśli tak to o jakiej różnicy mowa?

be quiet! MC1-PRO to chłodzenie o wymiarach 74 x 23 x 13-15 (głębokość x szerokość x wysokość) milimetrów przygotowany dla jedno- i dwóch-stronnych SSD typu M.2. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym, bogato żebrowanym radiatorem pomalowanym na czarno oraz miedzianą rurką cieplną. Całość dopełniają fabryczne, wydajne termopady. W zestawie otrzymujemy specjalny wkrętak, a montaż całości zajmuje kilka minut. Radiator zmieści się zarówno w konsoli Sony PlayStation 5, jak i w PC, w slotach M.2 umieszczonych pod karta graficzną.

Patriot P400 to nośnik półprzewodnikowy typu M.2 PCI Express 4.0 x4, który korzysta z protokołu NVMe 1.3. Jest to jedna z tańszych propozycji na rynku, a tym samym fabryczny „układ chłodzenia” to cienka, 1-milimetrowa miedziana blaszka. W efekcie w zamkniętych obudowach dysk potrafi się przegrzewać. Wtedy jego wydajność – ale identycznie wygląda to u konkurencji - drastycznie spada za sprawą thermal throttling u i ma mało wspólnego ze specyfikacją.

Model Deklarowana pojemność Dostępna pojemność Interfejs Deklarowana prędkość odczytu Deklarowana prędkość zapisu Gwarancja TBW Cena Patriot P400 1 TB 953 GB PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.3) do 5000 MB/s do 4800 MB/s 3 lata 800 TB ok. 629 zł

Źródło zdjęć: Telepolis