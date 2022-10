NVIDIA anuluje kartę graficzną GeForce RTX 4080

Czekałeś na tańsze karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 4000? To sobie jeszcze poczekasz. Najtańszy z zapowiedzianych modeli został anulowany.

Dwa dni temu oficjalną premierę miała karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090. Mowa o prawdziwym potworze, który jest królem wydajności w grach i programach. Pełen potencjał autorskich modeli możecie sprawdzić sami w naszych obszernych testach na Telepolis. O TUTAJ i TUTAJ.

Karta GeForce RTX 4080 12 GB nie pojawi się wcale

Niestety najwyższa wydajność oznacza równie wysoką cenę - mowa o ponad 10 000 złotych, a trafiają się nawet droższe wersje autorskie. Tym samym sporo osób czekało na tańsze modele jak GeForce RTX 4080. Tutaj jednak NVIDIA namieszała i zapowiedziała dwa skrajnie różne warianty.

Zgodnie z pierwotnymi informacjami do sprzedaży miały trafić karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB i RTX 4080 12 GB. Szybko słychać było niezadowolenie ze strony dziennikarzy i konsumentów. Czemu? Wymienione karty różnią się nie tylko pamięcią RAM, ale i GPU. To zaś oznacza różnice wydajności do 30%.

Amerykanie najwyraźniej wzięli sobie do serca uwagi społeczności. Dzisiaj na oficjalnym blogu NVIDIA poinformowała, że anuluje premierę GeForce RTX 4080 12 GB. Do sprzedaży trafi tylko wariant GeForce RTX 4080 16 GB. Jego premiera ma nastąpić w przyszłym miesiącu, a dokładniej 16 listopada.

NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB prawdopodobnie tak czy siak trafi na rynek, ale pod inną nazwą. Należy zakładać, że będzie to GeForce RTX 4070 Ti lub RTX 4070, czyli tak jak powinno to wyglądać od początku.

