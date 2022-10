To nie koniec, NVIDIA szykuje nowe karty GeForce RTX 3000

Wygląda na to, że NVIDIA ma jeszcze duże zapasy niewykorzystanych rdzeni starej generacji. Do sklepów obok serii GeForce RTX 4000 trafią nowe modele RTX 3000.

Ledwie wczoraj do sklepów trafiły karty graficzne GeForce RTX 4090, a już w listopadzie czeka nas premiera GeForce RTX 4080 16 GB i RTX 4080 12 GB. Wygląda jednak na to, że to nie koniec nowych modeli od NVIDII. I wcale nie mówimy o kolejnych przedstawicielach serii Ada Lovelace.

Nowe GeForce RTX 3000 pojawią się lada moment

Ostatnie sterowniki NVIDIA Game Ready 522.25 to istna żyła złota. Pisaliśmy już o tym, że podnoszą one wydajność w grach nawet o 25%. Ich dokładna analiza wykazała jednak coś, co Zieloni próbowali ukryć.

Plik "nv_dispig.inf" gości trzy nowe ID, które nie były używane do tej pory wraz z informacją jakiej karty graficznej one dotyczą. Mowa o GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3060 Ti i RTX 3060. Co w tym dziwnego, skoro te karty są już od dawna dostępne w sprzedaży? Będą to ich nowe wersje.

NVIDIA_DEV.2203 = “NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti”

NVIDIA_DEV.2204 = “NVIDIA GeForce RTX 3090”

NVIDIA_DEV.2206 = “NVIDIA GeForce RTX 3080”

NVIDIA_DEV.2207 = “NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti” [Nowy]

NVIDIA_DEV.2208 = “NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti”

NVIDIA_DEV.220A = “NVIDIA GeForce RTX 3080”

NVIDIA_DEV.2216 = “NVIDIA GeForce RTX 3080”

Nowy GeForce RTX 3070 Ti doczeka się przyciętego rdzenia NVIDIA GA102, czyli układu stosowanego wcześniej w kartach RTX 3080 (Ti) oraz RTX 3090 (Ti). Liczba jednostek CUDA, taktowania, szyna danych czy zastosowane pamięci pozostaną bez zmian. Różnić, się za to mogą temperatury i pobór mocy.

NVIDIA_DEV.2482 = “NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti”

NVIDIA_DEV.2484 = “NVIDIA GeForce RTX 3070”

NVIDIA_DEV.2486 = “NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti”

NVIDIA_DEV.2487 = “NVIDIA GeForce RTX 3060”

NVIDIA_DEV.2488 = “NVIDIA GeForce RTX 3070”

NVIDIA_DEV.2489 = “NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti”

NVIDIA_DEV.24C9 = “NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti” [Nowy]

Nowy GeForce RTX 3060 Ti również doczeka się innego rdzenia, a dokładniej NVIDIA GA104 stosowanego wcześniej w... modelu GeForce RTX 3070 (Ti). Tutaj jednak oznacza to upgrade pamięci VRAM. Zamiast kości GDDR6 czekają nas wydajniejsze GDDR6X. Taktowania pozostają jednak tajemnicą.

NVIDIA_DEV.2503 = “NVIDIA GeForce RTX 3060”

NVIDIA_DEV.2504 = “NVIDIA GeForce RTX 3060”

NVIDIA_DEV.2507 = “NVIDIA GeForce RTX 3050”

NVIDIA_DEV.2508 = “NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM”

NVIDIA_DEV.2544 = “NVIDIA GeForce RTX 3060” [Nowy]

Nowy GeForce RTX 3060 będzie miał "stary rdzeń". Zmianie ulegnie ilość pamięci VRAM oraz szyna danych. Zamiast 12 GB i 192 bitów otrzymamy 8 GB i 128 bitów. Będzie więc zdecydowanie wolniej bo przepustowość spada z 360 do 240 GB/s co odbije się na wydajności w grach i programach.

Skąd taki ruch? Wbrew pozorom nie jest to nic nowego i robiło to już w przeszłości zarówno AMD, jak i NVIDIA. Pozwala to na zużycie wybrakowanych rdzeni, które nie nadają się do wyższych modeli. Kiedy zobaczymy te karty w sklepach? Wszystko zależy on partnerów, ale zapewne pod koniec tego miesiąca.

