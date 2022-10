Procesory Intel Raptor Lake trafiły już do pierwszych użytkowników

Nie możesz się doczekać nowych procesorów Intel Raptor Lake-S? Nie tylko Ty! A tak się składa, że pierwsze egzemplarze trafiły przedpremierowo do konsumentów.

Do debiutu procesorów Intel Raptor Lake pozostał równy tydzień. To właśnie 20 października wybrane modele trafią na sklepowe półki na całym świecie. Tradycyjnie już mowa o najwydajniejszych, odblokowanych jednostkach w postaci Intel Core i9-13900K(F), Core i7-13700K(F) oraz Core i5-13600K(F).

Intel Raptor Lake bije rekordy wydajności w Cinebench R23

Wygląda jednak na to, że wcale nie trzeba być znanym dziennikarzem czy youtuberem technologicznym by móc się bawić nowymi procesorami. Jeden z topowym modeli trafił już w ręce zwykłych śmiertelników.

Użytkownik forum Overclock.net o pseudonimie "Jeges" pochwalił się, że posiada już procesor Intel Core i9-13900KF. Nie jest to egzemplarz testowy, a zwykła wersja sklepowa. Udowadnia to zarówno opakowanie, jak i fakt, że dziennikarzom rozsyłany jest model Core i9-13900K (oraz Core i5-13600K), bez litery "F"

Intel Core i9-13900KF to 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor z 13. generacji, oferujący taktowania bazowe na poziomie 3,0 GHz i do 5,8 GHz w trybie turbo. Całość korzystaj z gniazda Intel LGA 1700, a więc zgodna z dostępnymi od dawna w sprzedaży płytami głównymi.

Jeges bawi się swoim egzemplarzem od kilku dni. Jego platforma testowa obejmuje płytę główną MSI Z690 Unify-X oraz jeden z najwydajniejszych zestawów All in One na rynku, czyli Arctic Liquid Freezer II 360 mm.

Niestety Węgier nie zdradził zbyt wielu informacji o wydajności. Pokazany został zasadniczo tylko przebieg z programu Cinebench R23, gdzie mowa o wyniku ponad 40 000 punktów dla testu wielowątkowego. Widać jednak takie szczegóły jak pobór mocy, temperatury czy taktowania.

Package Power wynosił do 292 W, a temperatura była nie większa niż 85 °C. Wszystko to przy ustawieniach fabrycznych i z lekką korektą Load Line Calibration (+25 mV) dla większej stabilności.

Więcej szczegółów z całą pewnością poznamy już w najbliższych dniach. Jeges zapewne nie jest jedyną osobą posiadającą Intel Raptor Lake, chociaż sporo z nich - dziennikarze, overclockerzy - podpisało umowę o poufności. Tak czy siak w sieci zawsze pojawiają się przecieki na chwilę przed premierą.

