Intel Raptor Lake to do 22% wyższa wydajność niż AMD Ryzen 7000

Chcesz złożyć nowy zestaw komputerowy? Nie wiesz czy wybrać najnowszy procesor Intel Core czy AMD Ryzen? My znamy już odpowiedź!

Najnowsze procesory AMD Ryzen 7000 są już od jakiegoś czasu dostępne w sklepach. Jednak nadal czekamy na nową generację Intela. Tym samym wiele osób wstrzymało się z modernizacją lub zakupem nowych komputerów. Wszyscy ciekawi są kto wygra ten pojedynek, Czerwoni cz Niebiescy?

Intel jest do 22% wydajniejszy w grach niż AMD

Ostateczną odpowiedź poznamy jutro, bo to właśnie 20 października Intel Raptor Lake-S trafi do sklepów. Jednak już dzisiaj sporo informacji wskazuje na to, że Intel kolejny raz będzie królem na rynku CPU. Po potencjale OC przyszła pora na poznanie wyników wydajności w grach i programach.

W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające oficjalne slajdy Intela z zamkniętego wydarzenia dla prasy. Przedstawiają one wydajność Intel Core i9-13900K w porównaniu do AMD Ryzen 9 7950X. Są to flagowe modele obu producentów dla najnowszej generacji.

W przypadku najnowszych tytułów Intel notuje od 1% gorsze (Arcadegaddon), aż do 22% lepsze (The Riftbreaker) wyniki. Średnio Niebiescy są o 11,1% wydajniejsi w grach od Czerwonych.

Mniej spektakularnie wygląda to w przypadku programów służących głównie do pracy jak Photoshop, Premiere Pro, After Effects czy AutoCAD. Tutaj Intel Core i9-13900K jest od -3% gorszy do 16% lepszy. W większości przypadków Intel jednak notuje takie same wyniki jak AMD.

