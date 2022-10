Intel Core i9-13900KF ma szalenie wysoki potencjał OC

Pojawiły się pierwsze niezależne wyniki wydajności nowego procesora Intel Core i9-13900KF. Nie zabrakło też OC i sprawdzenia temperatur. Wnioski? Jest dobrze!

Premiera nowych procesorów od Niebieskich jest już na wyciągnięcie ręki. Seria Intel Raptor Lake-S ma zadebiutować w sklepach na całym świecie już jutro, 20 października. Na start otrzymamy głównie flagowe, odblokowane jednostki z rodzin Intel Core i9, Core i7 oraz Core i5 z serii K i KF.

Taktowanie 6,2 GHz? Dla Intel Core i9-13900K to nie problem!

Jednak jak to zwykle bywa nie wszyscy sprzedawcy radzą sobie z dotrzymywaniem umów i/lub obsługą kalendarza. Pierwsze sztuki Intel Core 13. generacji trafiły już do konsumentów. Część z nich to entuzjaści, którzy od razu zabrali się do testowania i podkręcania.

Na forum Oveclock.net użytkownik Coodie pochwalił się swoimi osiągnięciami dotyczącymi flagowego Intel Core i9-13900KF. Jest to 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor pracujący z zegarem bazowym 3,0 GHz i do 5,8 GHz w trybie turbo, który w Polsce wyceniono na 3399 złotych.

Internauta sparował CPU z płytą główną ASUS Z690 ROG Maximus APEX, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz modułami RAM G.SKILL DDR5 6000 MHz 36 CL. Procesor chłodzony był gotowy zestawem typu All in One w postaci Corsair iCUE H150i RGB Elite wspomaganym przez Thermal Grizzly CPU Contact Frame.

W popularnym benchmarku Cinebench R23 pozwoliło to na uzyskanie 2352 punktów dla wydajności jednowątkowej oraz 41 940 punktów dla wydajności wielowątkowej. Całość przy zegarze 6,2 GHz (dla jednego rdzenia), napięciu 1,474 V i temperaturze nie wyższej niż 75°C.

Warto jednak zwrócić uwagę, że procesor był podkręcany... automatycznie, przez płytę główną i tryb AI Tune. Tym samym nie były to optymalne ustawienia, a ręczne OC może przynieść jeszcze lepsze efekty. Więcej dowiemy się już na dniach, gdy procesory trafią do większej puli entuzjastów PC.

