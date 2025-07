iSpot jak lombard. Używane iPhone'y w nowej ofercie

iSpot jest oficjalnym partnerem Apple w Polsce. Nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się na zakup swojego iPhone, czy MacBooka właśnie tam. Teraz zaś startuje on z nową usługą, która pozwoli na zakup sprzętu w znacznie niższych cenach. Mowa tu o sprzedaży odnowionych iPhone w atrakcyjnej cenie.

iSpot z używanymi iPhone

Zasada jest prosta: iSpot skupuje używane iPhone od ich użytkowników, a następnie wymienia zużyte części na oryginalne i wgrywa najnowszego iOS. Po tym zabiegu smartfon trafia do sklepu internetowego, w którym można go kupić w dedykowanym dziale określanym jako odNowiony. Warto się jednak liczyć z tym, że na powierzchni urządzenia, jak i ekranu mogą występować widoczne ślady użytkowania pod postacią otarć i zarysowań. Dodatkowo bateria w takim urządzeniu może mieć gorszą kondycję wynoszącą od 90% jej sprawności. Jeśli sprawność jest niższa, niż 90%, to iSpot wymienia ją na nową.