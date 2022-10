Masz procesor AMD Ryzen? Ten sprzęt go naprawi

Seria AMD Ryzen 7000 ma więcej problemów niż zakładano? Jeden z czołowych producentów układów chłodzenia procesorów wypuścił właśnie ciekawy gadżet.

Aktualnie najnowszymi procesorami na rynku jest rodzina AMD Ryzen 7000. Przy jej pomocy Czerwoni starają dogonić się zeszłoroczne jednostki Intel Alder Lake. Amerykanie w tym celu zdecydowali się na zwiększenie taktowań oraz zaoferowanie wreszcie obsługi pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0.

AMD podąża niechlubnymi śladami Intela?

Jedną z nowości jest też nowe gniazdo AMD AM5, które zrezygnowało z technologii PGA na rzecz LGA. Innymi słowy na spodzie CPU nie ma już pinów, a znajdują się one w gnieździe na płycie głównej. To oczywiście wymusiło zmiany w designie samych procesorów, które mają teraz niestandardowy kształt.

Metalowy odpromiennik ciepła na AMD Ryzen 7000 ma teraz liczne wcięcia na każdym z boków. To utrudnia nałożenia i wyczyszczenie pasty termoprzewodzącej. Pisaliśmy już o rozwiązaniu Noctua, które ma zniwelować tą niedogodność. Wygląda jednak na to, że jest jeszcze jeden problem.

Na stronie Thermalright i w ich oficjalnym sklepie pojawił się nowy produkt. Jest to specjalna, aluminiowa ramka bliźniaczo podobna do testowanego przez nas niedawno Thermalright BCF. I w ten sam sposób jest reklamowana, czyli jako "AMD CPU Bending Corrector Frame", które ma zapobiegać wyginaniu się CPU na płycie głównej co - podobnie jak w Intel Alder Lake - skutkuje wyższymi temperaturami niż normalnie.

Do tej pory w sieci nie pojawiły się doniesienia o wyginających się procesorach AMD Ryzen 7000. Faktycznie jednak ich temperatury są wysokie, a to pierwsze Ryzeny z taką budową IHS i systemem montażu. Innymi słowy coś może być na rzeczy. W końcu Thermalright nie tworzyłby tego produktu bez potrzeby.

Ile kosztuje AMD CPU Bending Corrector Frame? Jak na razie rozwiązanie jest dostępne tylko na chińskich platformach. Cena to niecałe 28 dolarów, czyli około 137 złotych. To sporo, zwłaszcza w porównaniu do modelu dla Intela za 50 złotych. Mamy tutaj jednak do czynienia z bardziej skomplikowanym kształtem.

Źródło zdjęć: Thermalright, AMD

Źródło tekstu: oprac. własne