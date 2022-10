Ten prosty i tani gadżet eliminuje irytujący problem komputerów

Każdy, kto wymieniał kiedyś chłodzenie lub samą pastę termoprzewodzącą, wie, jak bywa to irytujące. Tymczasem wystarczy prosty i niedrogi gadżet marki Noctua, aby znacząco ułatwić sobie cały proces.

Wymienialiście kiedyś chłodzenie lub samą pastę termoprzewodzącą w komputerze? No to wiecie, że o ile sam proces nie jest przesadnie skomplikowany, o tyle wyczyszczenie starej pasty bywa irytujące. Wystarczy, że trochę wycieknie jej na boki, aby doczyszczenie wszystkiego spędzało sen z powiek. Z pomocą przychodzi prosty gadżet marki Noctua.

Osłona przed rozlaniem pasty termoprzewodzącej

Noctua NA-TPG1 to coś, co można określić mianem osłony przed rozlewaniem się pasty termoprzewodzącej. Kawałek plastiku wystarczy przyłożyć do układu, aby ten został szczelnie otoczony. W ten sposób znika ryzyko wylania się pasty na boki. Dotyczy to przede wszystkim nowych procesorów AMD Ryzen 7000, które mają nieregularne krawędzie, a przez to są jeszcze trudniejsze do doczyszczenia.

Co ważne, gadżetu nie zdejmujemy po nałożeniu pasty. Inaczej nie miałby sensu, bo ta przecież wycieka dopiero po dociśnięciu chłodzenia. Dlatego NA-TPG1 zostało zaprojektowane tak, aby nie wpływało na właściwości cieplne układów i w żaden sposób nie przeszkadzało przy montażu chłodzeń.

Oczywiście nie jest to dla każdego. Wiele osób kupuje komputer i nie przejmuje się, co dzieje się w jego środku. Tymczasem warto od czasu do czasu przeczyścić wnętrze, a także wymienić pastę, która po czasie traci swoje właściwości i może nawet zasychać. W takim przypadku Noctua NA-TPG1 może okazać się bardzo przydatnym gadżetem.

Gadżet trafi do sprzedaży w grudniu. Sugerowana cena to 7,9 euro za samą osłonę, 9,9 euro za zestaw z 3,5 gramami pasty termoprzewodzącej NT-H1 oraz 13,9 za zestaw z pastą NT-H2 (również 3,5 g).

Źródło zdjęć: Noctua

Źródło tekstu: OC3D