Solidigm P44 Pro to pieruńsko wydajne dyski SSD

Południowokoreański SK hynix wkrada się na amerykańskie i europejskie salony. Czyni to za sprawą bardzo wydajnych nośników Solidigm P44 Pro.

Solidigm to nadal dość egzotyczna dla wielu konsumentów w Polsce nazwa. Jest to jednak mylące, bowiem podwaliny pod spółkę położyły wieloletnie innowacje firmy Intel w zakresie pamięci, a ugruntowane zostało to pozycją południowokoreańskiego lidera w branży półprzewodników w postaci firmy SK hynix.

Solidigm P44 Pro kusi naprawdę wysoką wydajnością

Tak się składa, że Amerykanie rozszerzyli dzisiaj swoje portfolio o kolejny nośnik półprzewodnikowy. Mowa o szalenie wydajnym rozwiązaniu Solidigm P44 Pro oferującym prędkości do 7000 MB/s.

Solidigm P44 Pro to nośniki półprzewodnikowe typu M.2 2280 korzystające z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Mamy tutaj do czynienia z kontrolerem SK hynix ACNS075; najnowszymi, 176-warstwowymi pamięciami 3D TLC NAND również od SK hynix oraz pamięcią podręczną DRAM LPDDR4.

Deklarowana wydajność zależy jak zwykle od pojemności i wygląda następująco:

Solidigm P44 Pro 512 GB - Odczyt sekwencyjny do 7000 MB/s, zapis sekwencyjny do 4700 MB/s;

- Odczyt sekwencyjny do 7000 MB/s, zapis sekwencyjny do 4700 MB/s; Solidigm P44 Pro 1 TB - Odczyt sekwencyjny do 7000 MB/s, zapis sekwencyjny do 6500 MB/s;

- Odczyt sekwencyjny do 7000 MB/s, zapis sekwencyjny do 6500 MB/s; Solidigm P44 Pro 2 TB - Odczyt sekwencyjny do 7000 MB/s, zapis sekwencyjny do 6500 MB/s;

Analiza laminatu zdradza, że bazą dla Solidigm P44 Pro był nośnik SK Hynix Platinum P41. Nic dziwnego, skoro obie firmy są ze sobą mocno powiązane. Jednak pomimo użycia tych samych komponentów dyski różnią się zastosowanym oprogramowaniem co ma wpływ na wydajność.

Nośniki Solidigm P44 Pro mają trafić do sprzedaży już pod koniec października. Sugerowane ceny ustalono kolejno na 80 dolarów za wariant 512 GB, 130 dolarów za 1 TB i 235 dolarów za model 2 TB. Daje nam to równowartość około 389, 635 i 1145 złotych, ale w Polsce będzie zapewne nieco drożej.

Zobacz: Test IRDM PRO M.2 SSD. Polacy nie gęsi, swoje SSD też mają

Zobacz: Masz procesor AMD Ryzen? Ten sprzęt go naprawi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Solidigm

Źródło tekstu: oprac. własne