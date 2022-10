NVIDIA rezygnuje z kolejnej karty graficznej

NVIDIA prawdopodobnie anulowała wewnętrznie kolejną kartę graficzną z generacji Ada Lovelace. Tym jednak razem mowa o modelu, który miał być królem wydajności.

W tym roku to NVIDIA jako pierwsza pokazała karty graficzne nowej generacji, czyli serię GeForce RTX 4000. Na rynku dostępny jest już flagowy model GeForce RTX 4090, który testować mieliśmy przyjemność na łamach Telepolis. Oczywiście sporo konsumentów czeka na nieco słabsze, ale dużo tańsze pozycje.

Nadciąga karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti

Chwilę temu pisaliśmy już, że Zieloni zdecydowali się na anulowanie modelu GeForce RTX 4080. Wygląda jednak na to, że to nie koniec zmian w portfolio NVIDII. Co prawda tym razem informacja nie pochodzi z oficjalnego źródła, ale dotyczy porzucenia kolejnej karty graficznej przez Amerykanów.

Jak donosi kopite7kimi, znany już z wcześniejszych licznych i trafnych przecieków dotyczących rynku kart graficznych, NVIDIA nie wypuści karty graficznej z segmentu TITAN w generacji Ada Lovelace.

To spore zaskoczenie, bowiem "Tytana" brakowało również generacje temu. Najnowszy korzysta z rdzenia z rodziny NVIDIA Turing i ma już prawie 4 lata, czyli jest bardzo stary jak na standardy rynku GPU.

We won't see Titan of Ada Lovelace. 😩 — kopite7kimi (@kopite7kimi) October 17, 2022

Zamiast tego NVIDIA szykuje prawdopodobnie model GeForce RTX 4090 Ti. Miałby być on oparty na układzie AD102-450 i oferować 18 176 rdzeni CUDA, czyli o 11% więcej od RTX 4090.

Doprawiono by to taką samą ilością pamięci VRAM - 24 GB typu GDDR6X - ale z większym taktowaniem. Zaowocowałoby to odczuwalnie wyższą przepustowością - 1152 GB/s. TDP zaś podniesiono by do 600 W.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami NVIDIA przeprowadza już selekcje produkowanych rdzeni AD102 zachowując najlepsze z nich właśnie dla nadciągającego modelu GeForce RTX 4090 Ti.

