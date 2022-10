Nadciągają chłodzenia procesora z wyświetlaczami LCD i RGB LED

Na rynek trafia kolejne chłodzenie typu All in One z wbudowanym w bloko-pompkę ekranem LCD. Całość dopełnia rozbudowane, kolorowe podświetlenie ledowe.

Zarówno procesory AMD Ryzen, jak i Intel Core oferują coraz więcej rdzeni i wątków oraz wyższe taktowania. To zaś przekład się jednoznacznie na wyższą moc obliczeniową w grach i programach. Oznacza również niestety wyższy pobór mocy, a więc i wyższe temperatury.

Seria EVGA CLX wyceniona została niezbyt atrakcyjnie

Tym samym schłodzenie najnowszych generacji pokroju AMD Ryzen 7000 czy Intel Raptor Lake-S to nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy komuś zależy na ciszy. Tutaj z pomocą przychodzą gotowe układy chłodzenia cieczą. A jeden z cenionych producentów rozszerzył właśnie swoją ofertę o nową serię.

EVGA CLX to gotowe zestawy chłodzenia cieczą oparte na pompce Asetek 7. generacji oraz aluminiowych chłodnicach. Całość dopełnia okrągła, miedziana podstawa z preaplikowaną pastą termoprzewodzącą oraz wbudowany ekranem LCD o rozdzielczości 480 x 480 pikseli do wyświetlania parametrów.

Użytkownik ma do wyboru trzy modele różniące się wielkością radiatora. Korzystają one z wentylatorów 120- lub 140-milimetrowych. Pierwsze pracują z prędkością do 2580 RPM przy wydajności do 73,15 CFM, ciśnieniu do 3,77 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 35 dB(A). Drugie zaś to do 2380 obrotów na minutę przy przepływie powietrza do 85,13 CFM, ciśnieniu do 3,68 mmH2O i takiej samej głośności.

Na stronie producenta ruszyła już przedsprzedaż. Seria EVGA CLX wyceniona jest na 250 dolarów za model 240 mm, 270 dolarów za 280 mm i 300 dolarów za wariant 360 mm. Daje nam to równowartość około 1215, 1315 i 1459 złotych, a więc bardzo drogo jak za gotowe rozwiązanie od Aseteka. Okres gwarancyjny wynosi 5 lat.

Zobacz: Arctic TP-3 to wydajne termopady nowej generacji

Zobacz: Intel Core i9-12900K i tanie chłodzenie AiO. Czy to ma sens? (Test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: EVGA

Źródło tekstu: EVGA, oprac. własne