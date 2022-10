Arctic TP-3 to wydajne termopady nowej generacji

Twoja karta graficzna, laptop czy konsola się przegrzewają? Pora wyczyścić układ chłodzenia i wymienić termopady! Warto przy tym zainteresować się Arctic TP-3.

Bez różnicy czy mowa o tanim, czy drogim sprzęcie; komputerze stacjonarnym czy laptopie; podzespołach od AMD, Intela czy NVIDII. Wszystkie z nich wymagają odpowiedniego chłodzenia w celu zachowania pełni wydajności. Do tego celu prócz radiatora i ciepłowodów potrzebny jest jeszcze element.

Arctic TP-3 lepiej przylegają do laminatu i układu chłodzenia

Chodzi oczywiście o pasty termoprzewodzące oraz termopady. Na rynku jest całe zatrzęsienie propozycji od różnych producentów, ale część z firm cieszy się większym uznaniem. Jedną z nich jest Arctic, a tak się składa, że Niemcy zaprezentowali właśnie nowe rozwiązanie dla entuzjastów.

Arctic TP-3 to termopady klasy premium przewidziane dla kart graficznych, chipsetów i sekcji zasilania płyt głównych, modułów RAM, nośników SSD, konsol i innych sprzętów elektronicznych. Są one zdecydowanie bardziej elastyczne od konkurencji, a tym samym lepiej dopasowują się do elementów na laminacie.

Tradycyjnie już do wyboru są trzy grubości - 0,5; 1 lub 2 milimetry oraz kilka rozmiarów - 120 x 20; 100 x 100 i 200 x 100 milimetrów, które dodatkowo można w prosty sposób przyciąć do swoich potrzeb.

Producent nie podaje najbardziej popularnego parametru jakim jest współczynnik przewodzenia ciepła (W/mK), a zamiast tego chwali się rezystencją termiczną na poziomie 0,154 °C/W.

Arctic TP-3 trafiły już do pierwszych sklepów. Najmniejsze i najcieńsze termopady (120 x 20 x 0,5 mm) wyceniono na około 39 złotych za sztukę. Dostępne są też lepiej wycenione wielopaki.

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: Arctic, oprac. własne