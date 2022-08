Intel Core i9-12900K i tanie chłodzenie AiO. Czy to ma sens? (Test)

Sprawdzamy najtańsze chłodzenie wodne typu All in One na rynku! Czy propozycja firmy Cooler Master podoła najwydajniejszemu procesorowi Intela? Jakie będą temperatury i kultura pracy? Czy jest potencjał na OC? Tego i wiele więcej dowiesz się w naszym dzisiejszym teście.

Od 2017 roku na rynku procesorów komputerowych możemy obserwować zaciekłą walkę między Intelem i AMD. Bowiem to właśnie wtedy pojawiły się procesory drugiej z wymienionych firm, które pozwoliły jej ponownie zaistnieć w oczach konsumentów. Mowa o serii AMD Ryzen 10000. Wszystko za sprawą bardzo dobrego stosunku ceny do wydajności. Ten zaś uzyskano oferując więcej rdzeni i wątków, niż robił to dotychczas Intel.

Cooler Master oferuje najtańsze AiO 280 mm RGB LED na rynku

A jako, że konkurencja zawsze zmusza do innowacji, to obie amerykańskie firmy z generacji na generację serwują nam nowe, bardziej dopracowane architektury. Prócz tego raczeni jesteśmy wyższymi zegarami oraz oczywiście większa liczbą rdzeni i wątków. To niestety prócz skoku mocy obliczeniowej zwiększa też pobór mocy, a więc i temperatury pod obciążeniem. Tym samym coraz więcej osób sięga po wydajne coolery CPU.

By schłodzić wydajniejsze modele z aktualnych generacji użytkownik ma do wyboru duże, ciężkie i niezbyt wygodne w montażu chłodzenia wieżowe; drogie, wymagające specjalistycznej wiedzy autorskie układy chłodzenia cieczą lub złoty środek - gotowe zestawy All in One, które oferują prosty montaż, wysoką wydajność i dobrą kulturę pracy. AiO są niestety często droższe niż coolery powietrzne. Naturalnie na rynku są dostępne też tańsze propozycje, ale czy są warte uwagi? Dzisiaj to sprawdzimy to na przykładzie modelu Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror.



Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror to gotowy zestaw chłodzenia cieczą. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową chłodnicą 280-milimetrową o grubości 27 milimetrów. Spoczywają na niej dwa autorskie wentylatory 140-milimetrowe pracujące z prędkością od 600 do 1400 (± 5%) obrotów na minutę przy wydajności do 67 CFM, ciśnieniu powietrza do 2,25 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 27 dB(A). Bloko-pompka jest metalowo-plastikowa i oferuje podświetlenie RGB LED z efektem nieskończoności. Podstawa jest miedziana, ale bez wykończenia na wysoki połysk. Węże o długości 360 milimetrów są gumowe, acz doczekały się nylonowego oplotu. Końcówki przy bloko-pompce są ruchome.

Opisywane AiO wspiera nowsze i starsze procesory, czyli gniazda Intel LGA 115x, 1200, 2011(-3), 2066 oraz AMD AM5, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) i FM1. W grę wchodzi też najnowszy socket dla procesorów Intel Alder Lake-S oraz Raptor Lake-S, czyli LGA 1700, ale wymagany jest dodatkowy zestaw montażowy, który uzyskamy nieodpłatnie od producenta. Cooler Master ma jednak jedną cholernie mocną stronę - niską cenę. Jest to aktualnie najtańszy zestaw All in One 280-milimetrowy z podświetleniem RGB LED, który można kupić w polskich sklepach.

Model Typ TDP Materiał radiatora Materiał podstawy Wentylatory Maksymalne RPM Deklarowana głośność Cena w momencie testu Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror Chłodzenie wodne (AiO) 230 W Aluminium Miedź 2x 140 mm 1400 RPM do 27 dB(A) 409 zł

