Bezpieczeństwo

Mit upada. To Android chroni użytkowników przed oszustwami lepiej, niż iOS

Najbezpieczniejszy system mobilny? Dla wielu odpowiedź jest oczywista: iOS. Okazuje się jednak, że pod pewnymi względami jest to odpowiedź błędna.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:21
To znaczy oczywiście: Windows Phone, czy Symbian obecnie mogą uchodzić za najbezpieczniejsze systemy z prostej przyczyny: atakowanie ich nie ma sensu, bo nikt tego nie używa. Chodzi tu jednak o systemy, które obecnie są w użyciu, czyli iOS i Androida. I to właśnie ten drugi pod pewnymi względami lepiej chroni. I to przed najbardziej niebezpiecznymi atakami: socjotechnikami mającymi na celu obejście zabezpieczeń przez samego użytkownika.

Android bezpieczniejszy od iOS

Tak przynajmniej wynika z badania YouGov przeprowadzonego na próbie 5000 osób z USA, Brazylii i Indii. Warto tu także dodać, że Google wspierało YouGov przy badaniu. To zaś polegało na wypełnieniu ankiety. Wynika z niego, że użytkownicy iPhone aż o 65% częściej zgłaszają otrzymanie przynajmniej 3 wiadomości SMS z próbą oszustwa, niż użytkownicy Androida. Co więcej, użytkownicy Androida częściej o 58% deklarują, że nie dostali żadnych podejrzanych SMS-ów w ciągu tygodnia. Wskazuje to więc na znacznie sprawniejsze filtry antyspamowe w systemie od Google.

Kolejna część badania niesie już o wiele niższą wartość, ponieważ odnosi się do odczuć. I tak aż o 20% częściej użytkownicy Androida deklarują, że są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z zabezpieczeń swojego systemu. Natomiast właściciele iPhone są o 136% bardziej skłonni do deklarowania, że dostają dużo SMS-ów z próbą oszustwa, oraz o 150% bardziej skłonni do twierdzenia, że ich smartfon oferuje słabe zabezpieczenia, niż właściciele smartfonów Google Pixel. 

Android bezpieczeństwo iOS iPhone Pixele
Zródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: GSMarena