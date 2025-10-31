Konta

Ta branża może bać się o swoją pracę. OpenAI tworzy model, który ma ich zastąpić

Raczej każda branża oparta na pracy zza biurka obawia się, że AI prędzej czy później zabierze jej pracę. W przypadku tej oficjalnie to potwierdzono.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 08:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ta branża może bać się o swoją pracę. OpenAI tworzy model, który ma ich zastąpić

OpenAI pracuje nad nowym modelem sztucznej inteligencji. Jego celem jest zastąpienie konsultantów bankowych, oraz bankierów niższego szczebla, oraz doradców finansowych i kredytowych. Dlatego też firma zatrudniła ponad 150 byłych konsultantów bankowych, których zadaniem jest przeszkolenie AI w obsłudze klientach i procedurach, oraz 100 byłych bankierów.

Dalsza część tekstu pod wideo

OpenAI idzie w specjalizację

To pokazuje, że OpenAI nie chce tworzyć tylko dość ogólnych modeli językowych, które przy pomocy odpowiednich promptów mogą robić wszystko, ale tylko w zakresie podstawowym. Zamiast tego stawia na modele szkolone w konkretnych zadaniach, takich jak branża finansowa. Z czasem jednak pojawi się więcej modeli ukierunkowanych na konkretne zawody.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Portfel kryptowalut LEDGER Nano S Plus Niebieski
Portfel kryptowalut LEDGER Nano S Plus Niebieski
-9 zł
229 zł - najniższa cena
Kup teraz 220 zł
Portfel kryptowalut LEDGER Nano S Plus Złoty
Portfel kryptowalut LEDGER Nano S Plus Złoty
0 zł
220 zł - najniższa cena
Kup teraz 220 zł
Portfel kryptowalut TREZOR Safe 3 Czarny
Portfel kryptowalut TREZOR Safe 3 Czarny
-90 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 339 zł
Advertisement

Inną kwestią jest to, jak sektor bankowy przyjmie model językowy mający zastąpić część pracowników. A także to, czy jego klienci będą zadowoleni z bycia obsługiwanymi przez model językowy, czy jednak wolą przy swoich decyzjach mieć kontakt z drugim człowiekiem. 

Image
telepolis
OpenAI ChatGPT finanse Sektor bankowy
Zródła zdjęć: Hendra Susanto0311 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: COMPUTERWORLD