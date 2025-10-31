Ta branża może bać się o swoją pracę. OpenAI tworzy model, który ma ich zastąpić
Raczej każda branża oparta na pracy zza biurka obawia się, że AI prędzej czy później zabierze jej pracę. W przypadku tej oficjalnie to potwierdzono.
OpenAI pracuje nad nowym modelem sztucznej inteligencji. Jego celem jest zastąpienie konsultantów bankowych, oraz bankierów niższego szczebla, oraz doradców finansowych i kredytowych. Dlatego też firma zatrudniła ponad 150 byłych konsultantów bankowych, których zadaniem jest przeszkolenie AI w obsłudze klientach i procedurach, oraz 100 byłych bankierów.
OpenAI idzie w specjalizację
To pokazuje, że OpenAI nie chce tworzyć tylko dość ogólnych modeli językowych, które przy pomocy odpowiednich promptów mogą robić wszystko, ale tylko w zakresie podstawowym. Zamiast tego stawia na modele szkolone w konkretnych zadaniach, takich jak branża finansowa. Z czasem jednak pojawi się więcej modeli ukierunkowanych na konkretne zawody.
Inną kwestią jest to, jak sektor bankowy przyjmie model językowy mający zastąpić część pracowników. A także to, czy jego klienci będą zadowoleni z bycia obsługiwanymi przez model językowy, czy jednak wolą przy swoich decyzjach mieć kontakt z drugim człowiekiem.