Sapphire prezentuje wydajne Mini PC z AMD na pokładzie

Firma Sapphire, czyli jeden z najlepszych producentów autorskich kart graficznych Radeon, kolejny raz rozszerza swoje portfolio. Niedawno do sklepów trafiły ich płyty główne, a teraz pora na Mini PC. Mowa o niewielkich maszynach do pracy z AI, które zasilane będą przez najnowsze procesory AMD Ryzen AI 300 na bazie wydajnej architektury Zen5.

Sugerowane ceny w Polsce wystartują od ok. 2199 złotych

Sapphire EDGE AI Mini PC to urządzenia o wymiarach 117 x 111 x 30 mm. Mamy tutaj do czynienia z propozycjami barebone, czyli bez fabrycznie zamontowanej pamięci RAM lub SSD. Do sklepów trafią trzy warianty różniące się CPU - AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12R/24W, do 5,1 GHz), Ryzen AI 7 350 (8R/16W, do 5,0 GHz) i Ryzen AI 5 340 (6R/12W, do 4,8 GHz).

Oprócz tego dostajemy zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 800M oraz NPU o wydajności do 50 TOPS. Opisywane systemy obsługują do 96 GB pamięci RAM typu DDR5 SO-DIMM i oferują dwa miejsca na nośniki półprzewodnikowe (1x M.2 2280, 1x M.2 2242).

Panel I/O obejmuje dwa HDMI 2.1, dwa USB 4.0 typu C, cztery USB 3.2 Gen 2 Typu A, jedno USB 2.0, jeden RJ-45 i port słuchawkowy. Nie zabrakło też łączności Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2.

Opisywane Mini PC lada moment trafią do sprzedaży. Sugerowane ceny w Europie wyglądają następująco: