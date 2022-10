be quiet! System Power 10 to seria tanich zasilaczy komputerowych

Szukasz solidnego i cichego zasilacza komputerowego, który posłuży Ci długie lata? Nie chcesz wydawać majątku na nowy PC? Nie ma sprawy! Z pomocą przychodzi nowa seria be quiet! System Power 10.

Wiodący niemiecki producent zasilaczy, układów chłodzenia, obudów i wentylatorów komputerowych wypuścił dzisiaj nową rodzinę produktów. be quiet! System Power 10 to seria zasilaczy ATX, która stawia na jak najlepszy stosunek ceny względem możliwości. Do wyboru są warianty o różnej mocy.

be quiet! System Power 10 to niskie ceny i aż 5 lat gwarancji

Niemcy proponują platformy korzystające z topologi LLC oraz SR i przetworników DC-DC. Najmocniejszy wariant o mocy 850 W korzysta z dwóch linii +12 V (do 40 i 36 A), pozostałe zaś z pojedynczych. Prócz tego nie zabrakło szeregu popularnych zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP i SIP.

be quiet! System Power 10 850 W oferuje sprawność do 93,4% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold. Słabsze modele to już sprawność do 89,1% potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Bronze.

Okablowanie we wszystkich modelach jest przymocowane na stałe. Po pierwsze ze względu na chęć zaoferowania jak najniższych cen, a po drugie pozwala to na zmniejszenie wymiarów zasilacza.

be quiet! System Power 10 trafiły już dzisiaj do pierwszych sklepów. Opisywane zasilacze objęte są dość długą jak na ten segment, 5-letnią gwarancją producenta. Sugerowane ceny wyglądają następująco:

be quiet! System Power 10 450 W - 50 euro, czyli około 239 złotych

be quiet! System Power 10 550 W - 60 euro, czyli około 289 złotych

be quiet! System Power 10 650 W - 70 euro, czyli około 335 złotych

be quiet! System Power 10 750 W - 80 euro, czyli około 385 złotych

be quiet! System Power 10 850 W - 108 euro, czyli około 519 złotych

Źródło zdjęć: be quiet!

Źródło tekstu: be quiet!, oprac. własne