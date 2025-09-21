Piraci sportu dostają mandaty. Włochy pokazują, jak walczyć z IPTV

Mandaty zamiast straszaków

Jeszcze niedawno wielu kibiców nie wierzyło, że przepisy przeciwko piractwu IPTV będą faktycznie egzekwowane. Dziś rzeczywistość wygląda inaczej. Jak podaje Bezprawnik, pierwsze prawie 2300 osób dostało już mandaty po 154 euro (prawie 660 zł). Do dziś liczba ukaranych zbliża się do 2500, a kolejne 3000 osób czeka na identyfikację.

Co ważne, na tym sprawa się nie kończy. Operatorzy praw sportowych – DAZN, Sky Italia i Serie A – zapowiadają pozwy cywilne. Odszkodowania mogą sięgnąć kilku tysięcy euro za jednego widza. Prezes DAZN podkreśla, że piractwo nie jest sprytnym sposobem na darmowe mecze, tylko poważnym naruszeniem prawa.

Mafia i milionowe straty

Pirackie transmisje to nie niewinne hobby studentów. Za nielegalnymi serwisami stoją zorganizowane grupy, które zarabiają fortuny na sprzedaży pirackich abonamentów. Według badań IPSOS, aż 25% dorosłych Włochów korzystało z takich źródeł. To miliony osób i realne straty dla klubów, ligi oraz sponsorów.

Dzięki dokumentom przejętym przy rozbiciu platformy IPTV w Lecce, policja trafiła bezpośrednio do tysięcy odbiorców. Włoska Guardia di Finanza zauważa, że mandaty działają także wychowawczo. Niektórzy ukarani zaczęli współpracować, wskazując kolejne grupy pirackie.

