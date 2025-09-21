Telewizja i VoD

Piraci sportu dostają mandaty. Włochy pokazują, jak walczyć z IPTV

We Włoszech walka z nielegalnymi transmisjami sportowymi nabiera tempa. Tysiące kibiców dostało już grzywny za pirackie streamy, a to dopiero początek. Teraz na horyzoncie są też pozwy cywilne.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:40
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Piraci sportu dostają mandaty. Włochy pokazują, jak walczyć z IPTV

Mandaty zamiast straszaków

Jeszcze niedawno wielu kibiców nie wierzyło, że przepisy przeciwko piractwu IPTV będą faktycznie egzekwowane. Dziś rzeczywistość wygląda inaczej. Jak podaje Bezprawnik, pierwsze prawie 2300 osób dostało już mandaty po 154 euro (prawie 660 zł). Do dziś liczba ukaranych zbliża się do 2500, a kolejne 3000 osób czeka na identyfikację.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co ważne, na tym sprawa się nie kończy. Operatorzy praw sportowych – DAZN, Sky Italia i Serie A – zapowiadają pozwy cywilne. Odszkodowania mogą sięgnąć kilku tysięcy euro za jednego widza. Prezes DAZN podkreśla, że piractwo nie jest sprytnym sposobem na darmowe mecze, tylko poważnym naruszeniem prawa.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SHARP 55GP7765E 55" QLED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SHARP 55GP7765E 55" QLED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Telewizor SONY K75XR55BP 75" MINILED 4K 120Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SONY K75XR55BP 75" MINILED 4K 120Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
8190 zł - najniższa cena
Kup teraz 8190 zł
Telewizor LG 86QNED91T6A 86" LED 4K 120Hz WebOS TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor LG 86QNED91T6A 86" LED 4K 120Hz WebOS TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
8799 zł - najniższa cena
Kup teraz 8799 zł
Advertisement

Mafia i milionowe straty

Pirackie transmisje to nie niewinne hobby studentów. Za nielegalnymi serwisami stoją zorganizowane grupy, które zarabiają fortuny na sprzedaży pirackich abonamentów. Według badań IPSOS, aż 25% dorosłych Włochów korzystało z takich źródeł. To miliony osób i realne straty dla klubów, ligi oraz sponsorów.

Dzięki dokumentom przejętym przy rozbiciu platformy IPTV w Lecce, policja trafiła bezpośrednio do tysięcy odbiorców. Włoska Guardia di Finanza zauważa, że mandaty działają także wychowawczo. Niektórzy ukarani zaczęli współpracować, wskazując kolejne grupy pirackie.

Koniec romantyzmu

Jeszcze kilka lat temu piractwo bywało postrzegane jako forma cyfrowego buntu. Dziś to zwykły biznes, w którym zarabiają mafie, a tracą legalni nadawcy i cały rynek sportowy. Włoski przykład pokazuje, że zdecydowane działania mogą zmienić sytuację. W Polsce również prowadzone są akcje przeciwko piratom, choć nasze prawo nie daje jeszcze tak mocnych narzędzi, jak we Włoszech.

Image
telepolis
iptv piractwo sport streaming wideo dazn transmisje sportowe Serie A Sky Italia nielegalne transmisje
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Bezprawnik