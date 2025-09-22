Płatności bezgotówkowe

Nowość VeloBanku zachwyca. To pop-art w Twoim portfelu

VeloBank po raz kolejny stawia na sztukę w finansach. Do oferty trafiły dwie karty płatnicze w stylu pop-art. 

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:54
0
VeloBank stawia na pop-art

VeloBank kontynuuje kampanię, w której pokazuje, że bankowość może być nie tylko praktyczna, ale i inspirująca. Do oferty trafiły dwa nowe wzory kart płatniczych w stylu pop-art. Pierwszy przedstawia otwartą książkę – motyw nawiązujący do kampanii "Zabookuj czas na relaks". Druga karta, z napisem "VeloLove", to bezpośrednie odniesienie do idei LoveBanku.

Nowe projekty przygotował Piotr Zendak, który odpowiadał również za poprzednią edycję kart. Jak podkreśla, pop-art to język prosty i wyrazisty, a jednocześnie pełen znaczeń.

To już kolejna edycja kart z grafiką w stylu pop-art. Powodzenie, jakim cieszyły się pierwsze wzory, zainspirowało nas do kontynuacji tej linii graficznej dla kart płatniczych VeloBanku. Nowe projekty powstały w dialogu z wartościami banku i trendami, które są dziś dla niego kluczowe. To kontynuacja mojej wcześniejszej pracy, ale jednocześnie krok naprzód. Znalazłem nowe symbole, które nawiązują do naszej filozofii, a jednocześnie opowiadają o naszej współczesność w języku pop-artu.

Piotr Zendak z VeloBanku

Karty, które inspirują

Oba wzory są minimalistyczne i mają w sobie coś więcej niż tylko artystyczny design. Motyw książki wpisuje się w działania banku wspierające czytelnictwo. Z kolei "VeloLove" przypomina o tym, że bankowość może być bliska wartości i codziennym pasjom.

Na awersie kart znajdują się standardowe oznaczenia, a wszystkie dane klienta przeniesiono na rewers w układzie poziomym. Dzięki temu korzystanie z karty ma być wygodniejsze.

Ekologia i funkcjonalność

Nowe karty VeloBanku wykonano w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu. To kolejny element filozofii banku, który chce łączyć sztukę, odpowiedzialność i nowoczesne rozwiązania.

Dodatkowo, zastosowano blind notch, czyli specjalne wycięcie ułatwiające rozpoznawanie kart osobom niewidomym i słabowidzącym. To rozwiązanie powinni docenić również klienci, którzy na co dzień korzystają z kilku kart.

Oddajemy naszym klientom do użytku dwa nowe wzory kart płatniczych, które cieszą oko i inspirują do działania. Pop-art, szczególnie w amerykańskim wydaniu, to wyrazistość, różnorodność kolorów i troska o wysoką jakość rysunku. Oprócz artystycznego wymiaru nasze karty płatnicze to też swego rodzaju manifest wartości ważnych dla społeczności VeloBanku. W ramach kampanii „Zabookuj czas na relaks” zapraszamy klientów do tego, by zadbali o swoje samopoczucie i w zgiełku codzienności znaleźli choćby chwilę na inspirującą lekturę.

Katarzyna Meissner, Dyrektor Zarządzająca Obszarem Komunikacji i Marketingu w VeloBanku

Szczegółowe informacje o rodzajach kart płatniczych dostępnych w VeloBanku znajdują się pod tym adresem.

Zródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com, VeloBank
Źródła tekstu: VeloBank