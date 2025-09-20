Nintendo Switch 2 nie do poznania. YAXO rozbija bank

Nintendo Switch i Switch 2 nie walczą z PlayStation czy Xboxem o miano najwydajniejszej konsoli na rynku. Nie muszą. Ich najmocniejszą stroną są gry i to właśnie z tego powodu gracze pokochali te sprzęty. Na obu Switchach królują między innymi rozrywkowe, ruchowe i sportowe produkcje pokroju Mario Kart World, Mario Golf czy niedawno zapowiedzianego Mario Tennis Fever.

To właśnie tego typu gry cieszą się na Switchu największą popularnością. Szczególnie dużo frajdy sprawiają, gdy mamy do nich odpowiednie akcesoria. No i tu przechodzimy do sedna sprawy, czyli oferty marki YAXO.

Akcesoria YAXO do Nintendo Switch 2

Firma YAXO ma wiele ciekawych i przydatnych akcesoriów, które współpracują zarówno z konsolami Nintendo Switch, jak i najnowszych Nintendo Switch 2. Te sprawiają, że granie może stać się jeszcze przyjemniejsze.

Weźmy na przykład wspominane gry ruchowe, w których Joy-Con staje się paletką do tenisa czy kijem golfowym. Brzmi to jak całkiem dobra zabawa, prawda? Z akcesoriami YAXO wrażenia mogą być jeszcze lepsze. Firma ma w swojej ofercie całą masę sprzętów, dzięki którym możemy trzymać w rękach prawdziwy miecz, paletkę do ping-ponga czy rakietę tenisową. Wystarczy kontroler do Switcha wpiąć w specjalny zatrzask, aby móc jeszcze ciekawiej oddać się ulubionej rozrywce, wspólnie ze znajomymi czy członkami rodziny.

Akcesoriów w ofercie YAXO jest cała masa. To między innymi: kije bejsbolowe, kije golfowe, paletki do ping-ponga, rakiety tenisowe, miecze, kierownice, wędka oraz specjalny zestaw do boksu, który wygląda jak kastety. To znacznie uprzyjemnia, ale na swój sposób też ułatwia grę, bo wygodniej jest trzymać w ręku może i plastikowy, ale kij do golfa, niż wymachiwać samym Joy-Conem. To samo tyczy się kierownicy, dzięki której wirtualne autko z Mario za kierownicą prowadzi się dużo wygodniej. Co warte podkreślenia, YAXO Wheel Set dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czerwono-niebieskiej oraz zielono-fioletowej, która jest ekskluzywna dla sklepów RTV Euro AGD.

Do tego marka YAXO ma w swojej ofercie też kilka innych akcesoriów. Zapewne posiadacze Ninteno Switch 2 wiedzą, że każdy z Joy-Conów może też pełnić rolę myszki. Japończycy wyposażyli je w sensory optyczne. Rzecz w tym, że sterowanie w ten sposób tak małym kontrolerem nie jest szczególnie wygodne. Z pomocą przychodzi właśnie firma YAXO, która przygotowała Mouse Pro Set. Wystarczy Joy-Cona włożyć w specjalną obudowę, aby zyskać gryzonia z prawdziwego zdarzenia. Znacznie wygodniejszego i zdecydowanie bardziej poręcznego.

Nie można też zapominać o Charge Grip Set. To akcesorium, które znajduje się w zestawie z konsolą. Pozwala na połączenie dwóch Joy-Conów w jeden, wygodny kontroler. Rzecz w tym, że dokupując dodatkowe pady do Switcha 2, już takiego akcesorium nie dostajemy. Wtedy z pomocą przychodzi YAXO, które ma takie akcesorium w swojej ofercie. Tanio i dobrze.

Osobiście jestem fanem chyba najprostszego, ale akurat dla mnie najbardziej przydatnego akcesorium – pudełka na gry. Trzymanie wszystkich fizycznych produkcji w dedykowanych im pudełkach zajmuje trochę miejsca na półkach i nie jest szczególnie wygodne, gdy często zmieniam tytuł, w który aktualnie gram. Dlatego też w moim przypadku kartridże walały się luzem obok konsoli. Na szczęście proste pudełko rozwiązało ten problem. Wszystkie gry trzymam w jednym, niewielkim, ale prosty opakowaniu.

Jeśli szukacie tanich, ale solidnych akcesoriów do Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2, to skierujcie swój wzrok ku ofercie marki YAXO. Na pewno znajdziecie coś, co Was zainteresuje.