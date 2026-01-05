Honor Power 2 ma baterię 10 080 mAh i jest cieńszy od twojego flagowca

Honor Power 2 był tematem plotek i przecieków już od wielu tygodni – nie tylko za sprawą potężnego akumulatora, ale także ze względu na duże podobieństwo do telefonów z serii iPhone’a 17 Pro. W końcu doczekał się oficjalnej premiery i trzeba przyznać, że robi niezłe wrażenie.

Honor Power 2 to telefon, który łączy w sobie gigantyczne ogniwo o pojemności 10 080 mAh ze smukłością typową dla klasycznych flagowców. Producentowi udało się zamknąć tak potężny akumulator w obudowie o grubości zaledwie 7,98 mm i wadze 216 gramów, co stanowi nie lada wyczyn. Mocnym atutem jest też wzmocniona konstrukcja z metalową ramką oraz certyfikatem odporności IP69K.

Pomarańczowy wariant kolorystyczny Sunrise Orange rzeczywiście nasuwa nieuchronne skojarzenie z telefonami Apple, ale do wyboru są też wersja czarna i biała, które już się tak mocno nie kojarzą.

Na froncie Honora Power 2 znajdziemy ekran AMOLED o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości 2640 x 1200, który wyróżnia się bardzo wysoką jasnością szczytową na poziomie aż 8000 nitów. Panel LTPO zapewnia odświeżanie obrazu 1-120 Hz, ma też zaawansowane funkcje ochrony wzroku z przyciemnianiem PWM 3840 Hz.

Sercem urządzenia jest debiutujący na rynku układ MediaTek Dimensity 8500 Elite. To ośmiordzeniowa jednostka wspierana przez grafikę Mali-G720 MC8, która w testach AnTuTu przekracza barierę 2,4 miliona punktów. Układ współpracuje z szybkimi pamięciami LPDDR5X oraz UFS 4.1, co zapewnia wysoką wydajność w większości zastosowań.

Honor postawił też na zaawansowaną łączność. Dzięki nowemu systemowi antenowemu smartfon ma oferować sygnał mocniejszy o 200% i znacznie stabilniejsze połączenia w trudnych warunkach, takich jak windy czy piwnice.

Zaplecze fotograficzne obejmuje główny aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu oraz skromny moduł ultraszerokokątny 5 Mpix.

Imponującą baterię 10 080 mAh można szybko ładować przewodowo z mocą 80 W. Ciekawostką jest przewodowe ładowanie zwrotne o mocy aż 27 W, dzięki czemu Honor Power 2 może z powodzeniem służyć jako wydajny powerbank dla innych urządzeń. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką MagicOS 10.

