Subnautica 2 w ogniu sporu. 250 milionów i chaos wokół premiery
Premiera gry Subnautica 2 staje się coraz większą zagadką. Spór pomiędzy studiem Unknown Worlds a jego właścicielem Krafton przybrał nieoczekiwany obrót. Zamiast gry, fani otrzymują kolejne informacje z sali sądowej.
Zwrot akcji w sprawie
Według doniesień PC Gamer, Krafton zmienił swoje podejście w toczącym się procesie. Jeszcze niedawno głównym punktem sporu było to, czy Subnautica 2 była gotowa do wczesnego dostępu. Deweloperzy twierdzili, że tak, a Krafton uznał inaczej i przesunął premierę na 2026 rok. Teraz jednak firma uznała, że dokumenty związane z gotowością gry są bez znaczenia.
250 milionów i zwolnione kierownictwo
To ogromne zaskoczenie, bo właśnie ten argument miał być kluczowy. W tle sporu wciąż pozostają inne elementy: gigantyczny bonus w wysokości 250 milionów dolarów oraz zwolnienie i zastąpienie całego zespołu kierowniczego Unknown Worlds. Reprezentująca twórców firma Fortis Advisors nazwała ruch Kraftona sejsmiczną zmianą w sprawie.
Nowa linia obrony Kraftona
Zamiast spierać się o gotowość gry Subnautica 2, Krafton zamierza udowodnić, że dotychczasowe kierownictwo porzuciło swoje stanowiska i wprowadzało w błąd właściciela. Jednocześnie Fortis oskarża Kraftona o brak współpracy i utrudnianie przekazywania dowodów. Sprawa jest obecnie na etapie wymiany materiałów dowodowych między stronami.