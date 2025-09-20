Gry

Subnautica 2 w ogniu sporu. 250 milionów i chaos wokół premiery

Premiera gry Subnautica 2 staje się coraz większą zagadką. Spór pomiędzy studiem Unknown Worlds a jego właścicielem Krafton przybrał nieoczekiwany obrót. Zamiast gry, fani otrzymują kolejne informacje z sali sądowej.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 22:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Subnautica 2 w ogniu sporu. 250 milionów i chaos wokół premiery

Zwrot akcji w sprawie

Według doniesień PC Gamer, Krafton zmienił swoje podejście w toczącym się procesie. Jeszcze niedawno głównym punktem sporu było to, czy Subnautica 2 była gotowa do wczesnego dostępu. Deweloperzy twierdzili, że tak, a Krafton uznał inaczej i przesunął premierę na 2026 rok. Teraz jednak firma uznała, że dokumenty związane z gotowością gry są bez znaczenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

250 milionów i zwolnione kierownictwo

To ogromne zaskoczenie, bo właśnie ten argument miał być kluczowy. W tle sporu wciąż pozostają inne elementy: gigantyczny bonus w wysokości 250 milionów dolarów oraz zwolnienie i zastąpienie całego zespołu kierowniczego Unknown Worlds. Reprezentująca twórców firma Fortis Advisors nazwała ruch Kraftona sejsmiczną zmianą w sprawie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Sonic X Shadow Generations Gra PS4
Sonic X Shadow Generations Gra PS4
0 zł
156.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 156.99 zł
Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Gra NINTENDO SWITCH 2
Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Gra NINTENDO SWITCH 2
0 zł
279.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 279.99 zł
The Crew Motorfest Gra XBOX SERIES X
The Crew Motorfest Gra XBOX SERIES X
0 zł
139.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 139.99 zł
Advertisement

Nowa linia obrony Kraftona

Zamiast spierać się o gotowość gry Subnautica 2, Krafton zamierza udowodnić, że dotychczasowe kierownictwo porzuciło swoje stanowiska i wprowadzało w błąd właściciela. Jednocześnie Fortis oskarża Kraftona o brak współpracy i utrudnianie przekazywania dowodów. Sprawa jest obecnie na etapie wymiany materiałów dowodowych między stronami.

Image
telepolis
gry PC Subnautica 2 krafton unknown words premiera gry proces sądowy subnautica opóźnienia gier
Zródła zdjęć: Steam
Źródła tekstu: PC Gamer, engadget