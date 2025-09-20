Subnautica 2 w ogniu sporu. 250 milionów i chaos wokół premiery

Zwrot akcji w sprawie

Według doniesień PC Gamer, Krafton zmienił swoje podejście w toczącym się procesie. Jeszcze niedawno głównym punktem sporu było to, czy Subnautica 2 była gotowa do wczesnego dostępu. Deweloperzy twierdzili, że tak, a Krafton uznał inaczej i przesunął premierę na 2026 rok. Teraz jednak firma uznała, że dokumenty związane z gotowością gry są bez znaczenia.

250 milionów i zwolnione kierownictwo

To ogromne zaskoczenie, bo właśnie ten argument miał być kluczowy. W tle sporu wciąż pozostają inne elementy: gigantyczny bonus w wysokości 250 milionów dolarów oraz zwolnienie i zastąpienie całego zespołu kierowniczego Unknown Worlds. Reprezentująca twórców firma Fortis Advisors nazwała ruch Kraftona sejsmiczną zmianą w sprawie.

Nowa linia obrony Kraftona