Gry

Kolejny cios dla gier na Steam. Chodzi o krucjatę przeciw tytułom 18+

Steam został zmuszony o zmiany polityki akceptowania aktualizacji gier. Chodzi o tytuły zawierające treści dla dorosłych.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 17:54
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kolejny cios dla gier na Steam. Chodzi o krucjatę przeciw tytułom 18+

Nasilają się efekty krucjaty przeciw grom dla dorosłych

Steam od lat jest największą platformą dystrybucji gier PC, ale ostatnie zmiany w polityce dotyczącej treści dla dorosłych wywołały spore kontrowersje. Valve, pod presją sieci płatniczych i aktywistów, zdecydowało się ograniczyć sposób, w jaki twórcy mogą rozwijać swoje projekty. W efekcie proces aktualizacji gier z tzw. "elementami NSFW" stał się znacznie bardziej skomplikowany.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dotychczas deweloperzy mogli swobodnie publikować poprawki i nowe sceny w ramach zwykłych aktualizacji. Teraz jednak każda dodatkowa zawartość o charakterze erotycznym musi być wydawana jako osobne DLC. To oznacza dodatkowe procedury, formalne recenzje i opóźnienia, które wcześniej nie były konieczne. Twórcy podkreślają, że utrudnia to kontakt z odbiorcami i spowalnia rozwój gier, które już wcześniej zostały zaakceptowane jako "tytuły dla dorosłych".

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Elden Ring: Nightreign Seekers Edition Gra PS4
Elden Ring: Nightreign Seekers Edition Gra PS4
0 zł
189.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 189.99 zł
Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged Gra NINTENDO SWITCH
Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged Gra NINTENDO SWITCH
0 zł
169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.99 zł
Sid Meier's Civilization VII Gra XBOX ONE (Kompatybilna z Xbox Series X)
Sid Meier's Civilization VII Gra XBOX ONE (Kompatybilna z Xbox Series X)
0 zł
271.36 zł - najniższa cena
Kup teraz 271.36 zł
Advertisement

Zmiana ta nie wynika bezpośrednio z decyzji Valve, lecz z presji zewnętrznej. Organizacje takie jak australijska grupa Collective Shout wywierały wpływ na Mastercard czy Visę, które zaczęły wymagać od platform większej kontroli nad treściami erotycznymi. Steam, chcąc uniknąć ryzyka blokady płatności, wprowadził nowe zasady.

Deweloperzy, choć doceniają transparentność recenzentów Valve, zwracają uwagę, że to krok wstecz. Zamiast łatwego patchowania, muszą teraz przechodzić przez biurokratyczne procedury, co szczególnie uderza w mniejsze studia.

Społeczność graczy i twórców obawia się, że to początek szerszej fali cenzury (dokonywanej poprzez stosowanie bardzo arbitralnych kryteriów – cokolwiek, co się nie podoba Collective Shout). Jeśli podobne restrykcje będą się nasilać, wiele niszowych, ale legalnych projektów może zniknąć z rynku, a Steam utraci część swojej różnorodności.

Image
telepolis
gry gry steam collective shout kontrowersje
Zródła zdjęć: Nwz / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PC Gamer