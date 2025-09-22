Bezpieczeństwo

Masz tę grę ze Steam? Natychmiast ją skasuj! Kradnie pieniądze

Boleśnie przekonał się o tym pewien gracz, który zbierał pieniądze na leczenie raka. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:31
Stracił 32 tysiące dolarów w kryptowalutach, które chciał przeznaczyć na ten cel. Wszystko z powodu niepozornej, darmowej gry Block Blasters wydanej przez Genesis Interactive. Ta była na Steam dość krótko, bo przez około 2 miesiące. Zebrała w tym czasie setki pozytywnych opinii. Po aktualizacji z 30 sierpnia dodano do niej złośliwy kod zdolny do kradzieży kryptowalut.

Gra ze Steam kradła pieniądze

Oczywiście Block Blasters zostało już usunięte ze Steam. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa i kryptowalut podkreślają jednak, że to nie była jedyna ofiara ataku. ZachXBT w rozmowie z BleepingComputer twierdzi, że przestępcy przy pomocy tej gry wykradli około 150 tysięcy dolarów z 261 kont Steam

Zdaniem innyj grupy VXUnderground ofiarami ataku padło 478 osób. Pewne jest także to, że wszyscy, którzy zainstalowani feralną grę powinni ją czym prędzej odinstalować i zmienić hasła do Steam, oraz do innych usług, jeśli ignorując zasady bezpieczeństwa, wykorzystują to samo hasło do wielu serwisów.

telepolis
bezpieczeństwo gry kryptowaluty steam
Zródła zdjęć: rokas tenys / shutterstock
Źródła tekstu: BleepingComputer