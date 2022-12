Microsoft Surface Pro 9 – świetny laptop w obudowie tabletu

Microsoft wprowadza na rynek dziewiątą edycję swojego komputera 2w1, czyli Surface Pro. Urządzenie zapewnia ultramobilność, którą docenimy w czasie pracy, nauki czy korzystania z rozrywek, i nie tylko.

Tym razem w moje ręce wpadło urządzenie Suface Pro 9. To najnowsza odsłona tabletu PC firmy Microsoft, który w takiej formie oferuje niemal wszystko to, co każdy laptop z 13-calowym ekranem (o ile dokupimy etui z fizyczną klawiaturą), a jednocześnie zapewnia o wiele większy poziom mobilności. Sprzęt ten jest na tyle kompaktowy i lekki, że można go zabrać w każdą podróż.

W aluminiowej obudowie zamknięto całkiem wydajne podzespoły, w tym procesor Intel Core 12. generacji czy 8 GB RAM-u – są też wersje z 16 i 32 GB pamięci operacyjnej. Dzięki temu urządzenie to świetnie sprawdzi się podczas pracy, nauki czy korzystania z rozrywek. Dotykowy ekran w połaczenu z piórem Surface (sprzedawane oddzielnie) możemy też wykorzystać twórczo. Na Surface Pro 9 uruchomimy również gry, choć nie wszystkie będą działały płynnie – zdecydowanie nie jest to komputer gamingowy.

To świetnie wyglądające urządzenie ma oczywiście więcej zalet, są też i wady. Jakie one są i jak ten sprzęt sprawuje się na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja komputera:

Obudowa z aluminium, kolor Shapphire (szafirowy),

Wymiary: 287 x 209 x 9,3 mm, masa 879 g,

13-calowy wyświetlacz PixelSense Flow o rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli (267 ppi), do 120 Hz, 10 punktów dotyku, Dolby Vision, powłoka błyszcząca, Corning Gorilla Glass 5,

Obsługa protokołu Microsoft Pen Protocol i pióra Surface Slim Pen 2,

Dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i5-1235U (2,5 GHz, maks. 4,4 GHz, 12 MB Cache L3, 10 nm),

Grafika Intel Iris Xe,

8 GB RAM-u LPDDR5, wymienny dysk SSD 256 GB,

Gniazda i porty: 2 x USB-C z USB 4/Thunderbolt 4, Surface Connect, port klawiatury Surface Type Cover (sprzedawana oddzielnie),

Łączność: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.1,

Przednia kamera 1080p zgodna z Windows Hello, tylny aparat 10 Mpix z autofocusem i nagrywaniem wideo 4K, dwa mikrofony studyjne o dużym zasięgu zbierania, głośniki stereo 2 W z Dolby Atmos,

Czujniki: akcelerometr, żyroskop, magnetometr i czujnik kolorów otoczenia,

Wbudowany akumulator o pojemności 47,7 Wh, do 15,5 godziny pracy,

Zasilacz sieciowy 60 W (15 V / 4 A) z dodatkowym gniazdem USB-A,

System operacyjny Windows 11 Home 64-bit (22621),

Cena: 6099 zł.

Zestaw testowy

Microsoft Surface Pro 9 przyjechał do mnie w białym kartonowym pudełku sprzedażowym, w którym znalazłem zasilacz sieciowy, odłączany przewód zasilający oraz informacje na temat gwarancji. Razem z komputerem do testów otrzymałem również etui z klawiaturą Signature Keyboard oraz pióro Surface Slim Pen 2.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl