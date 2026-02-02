T-Mobile ma nowe oferty 1+1. Zobacz, jak skorzystać

T-Mobile zaprezentował najnowszy spot, który jest częścią kampanii #BurzymyBariery. Operator przekonuje w nim, że „małe gesty mają wielką moc” i zachęca do burzenia barier między ludźmi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Takimi wielkimi gestami o wielkiej mocy najwyraźniej mają być bonusy, czekające w aplikacji Mój T-Mobile, którymi można podzielić się z bliskimi osobami.

Magenta Moments z KFC, Pizza Hut i Cinema City

Do 31 marca w programie Magenta Moments na klientów T-Mobile czekają okazje, które pomagają być bliżej. W każdy poniedziałek pojawiają się kody uprawniające do odbioru 2 średnich pizz w cenie 1 w Pizza Hut. Do wyboru jest 8 popularnych pozycji z menu tej sieci. Z kolei w każdą środę pojawi się nowa pula kodów na klasycznego Twistera KFC w ofercie 1+1 gratis. Każdego dnia można odebrać nawet 2 jednorazowe kody – ich pula jest jednak ograniczona.

Natomiast w każdy czwartek można odebrać 2 kody do Cinema City na bilety w cenie 10 zł każdy. Oferta obejmuje seanse 2D odbywające się od poniedziałku do czwartku i warto się pospieszyć, bo pula kodów jest limitowana.

Aby skorzystać z ofert, wystarczy odblokować je za określoną liczbę Serc (Pizza Hut i KFC - 100 Serc, Cinema City - 350 Serc) w zakładce Moments w aplikacji Mój T-Mobile, a następnie postępować zgodnie z instrukcją.