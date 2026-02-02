Wojsko ma dla Polaków pilny komunikat. Dotyczy każdego

Algorytmy lubią kłamstwa

Wojskowi eksperci zwracają uwagę na mechanizm, o którym często zapominamy podczas scrollowania serwisów społecznościowych. Wielu z nas, widząc ewidentną bzdurę lub manipulację, po prostu przewija ekran dalej. To błąd. Systemy informatyczne interpretują brak reakcji jako milczącą akceptację. Jeśli nie zgłaszamy fałszywych treści, algorytmy uznają je za wiarygodne materiały.

Problem jest znacznie szerszy niż tylko jeden wpis. Sztab Generalny WP podkreśla, że na takich niezgłoszonych treściach uczą się modele sztucznej inteligencji. AI zasysa informacje uznane przez system za poprawne i wykorzystuje je później do generowania swoich odpowiedzi. W ten sposób sami przykładamy rękę do tego, że technologia zaczyna nas wprowadzać w błąd.

Twój raport to cios w farmy trolli

Wojsko wskazuje, że treści nienawistne i antypolskie rozchodzą się w sieci jak wirus. Dzieje się tak nie dlatego, że są prawdziwe, ale dlatego, że użytkownicy je ignorują zamiast reagować. Tymczasem jedno kliknięcie w opcję "Zgłoś" wysyła do platformy wyraźny sygnał. System otrzymuje informację, że dana treść jest szkodliwa i należy ograniczyć jej zasięg.