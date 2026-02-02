Sprzęt

Amazfit szykuje nowość. V1TAL to nie zegarek, ale będziecie to chcieli

Amazfit znany jest głównie ze sportowych zegarków. Teraz jednak szykuje coś specjalnego – urządzenie o roboczej nazwie V1TAL. Dzięki niemu będzie można w zaawansowany sposób monitorować, co jemy i ile kalorii przyswajamy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
17:18
0
Amazfit szykuje nowość. V1TAL to nie zegarek, ale będziecie to chcieli

Amazfit planuje rozszerzyć swój ekosystem o kolejne rozwiązanie umożliwiające precyzyjne monitorowanie sposobu spożywania posiłków. Urządzenie, obecnie funkcjonujące pod roboczą nazwą V1TAL, jest odpowiedzią na duże zainteresowanie bezpłatną funkcją Food Log, którą Amazfit wprowadził rok temu w aplikacji Zepp. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji Food Log umożliwił użytkownikom szacowanie wartości odżywczej posiłków na podstawie zdjęć.

Amazfit Food Log

Prototyp V1TAL ma pójść o krok dalej, oferując dokładniejsze obliczenia oraz bardziej kompleksowy obraz codziennych nawyków żywieniowych. V1TAL jest rozwijany zarówno z myślą o zawodowych sportowcach, jak i osobach trenujących rekreacyjnie.

Co potrafi V1TAL?

Celem aparatu jest automatyczne rejestrowanie spożywania posiłków. Użytkownik musi jedynie skierować obiektyw w stronę posiłku. Dzięki analizie aparat uchwyci zarówno skład posiłku, jak i sposób jego spożywania. W aplikacji Zepp użytkownicy mają uzyskać dostęp do szczegółowych informacji, takich jak:

  •  kolejność spożywania poszczególnych elementów posiłku, co może pomóc w identyfikacji i korygowaniu niekorzystnych nawyków żywieniowych,
  • szacunkowa wartość odżywcza spożytego posiłku, umożliwiająca ocenę czy organizm otrzymał wymaganą ilość węglowodanów, białka i tłuszczy po ostatnim treningu,
  • ilość pozostawionego posiłku, co zostanie uwzględnione w końcowym bilansie kalorycznym.

Dodatkowo V1TAL może być zintegrowany z danymi treningowymi i celami osoby, która trenuje. Jak zapowiada Amazfit, dzięki temu sportowcy i osoby aktywne fizycznie będą mogły otrzymywać konkretne, spersonalizowane wskazówki żywieniowe wspierające redukcję tkanki tłuszczowej, utrzymanie masy ciała lub budowę mięśni, dostosowane do intensywności i rodzaju treningu.

To, jak wygląda, i jak działa prototypowy V1TAL można zobaczyć na kanale Chase the Summit:

