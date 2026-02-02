Orange rozdaje kody. Akcja już ruszyła, ale jest haczyk

Promocje biletowe w Orange Flex to już niemal tradycja, która w przeszłości cieszyła się sporym zainteresowaniem. Po przerwie operator wraca do współpracy z Cinema City, startując z nową akcją „Bilety za 10 zł z Orange Flex w Cinema City”. Zasady są proste, cena nadal atrakcyjna, ale w porównaniu do poprzedniej edycji zmienił się limit kodów, jakie może pobrać jeden użytkownik.

Bilet za 10 zł – jak to działa?

Promocja wystartowała 1 lutego 2026 roku i potrwa do odwołania. Mogą z niej skorzystać wszyscy użytkownicy Orange Flex, którzy mają aktywny Plan oraz dołączyli do Klubu Flex wewnątrz aplikacji.

Zasady akcji są banalnie proste. Wystarczy wejść do aplikacji Orange Flex, przejść do zakładki Klub Flex, wygenerować kod promocyjny, a następnie wykorzystać kod przy zakupie biletu na stronie www.cinema-city.pl lub w kasie kina.

Kod obniża cenę biletu do 10 złotych na dowolny seans 2D. Co ważne, promocja obowiązuje przez cały tydzień – od poniedziałku do niedzieli, więc taniej obejrzycie także weekendowe hity.

Tutaj dochodzimy do haczyka, a raczej zmiany w regulaminie względem poprzednich lat. Wcześniej abonenci Flexa mogli często liczyć na większą liczbę kodów – nawet 3 miesięcznie. W nowej wersji regulaminu czytamy jasno:

Klient dla każdego aktywnego Planu w Orange Flex może wygenerować w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania promocji jeden Kod Cinema City.

Oznacza to, że miesięcznie przysługuje nam tylko jedna wizyta w kinie w promocyjnej cenie na każdy posiadany numer. Jeśli macie w rodzinie kilka numerów we Flexie podpiętych do jednego konta, to każdy z nich może wygenerować swój własny kod.

Promocja nie obowiązuje na seanse w salach IMAX, VIP, 4DX oraz ScreenX, ani podczas wydarzeń specjalnych. Pula kodów w każdym miesiącu jest ograniczona, więc warto generować je na początku miesiąca, by nie odejść z kwitkiem. Niewykorzystane kody tracą ważność po upływie terminu wskazanego w aplikacji.

W lutym na ekranach Cinema City zobaczycie m.in. katastroficzny thriller „Greenland 2” czy kontynuację ciepłej polskiej komedii „Dalej jazda 2” z Marianem Opanią i Małgorzatą Rożniatowską. Szykuje się też interesująca walentynkowa premiera – nowa ekranizacja „Wichrowych wzgórz” z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach Cathy i Heathcliffa – zachęca Orange na firmowym blogu.