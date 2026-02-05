Allegro pożaliło się do sądu. Ten postanowił wysłuchać

Kilka dni temu informowaliśmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał Allegro wyświetlania klientom niepełnej listy metod dostaw. Stało się to na wniosek Fundacji Forum Konsumentów, która domagała się takiego zabezpieczenia. Allegro odwołało się od tej decyzji i na razie nie musi nic zmieniać.

Allegro się odwołało

Według wcześniejszej decyzji sądu Allegro nie mogło prezentować niekompletnej listy metod dostawy i to nawet wtedy, gdy klient spełniał warunki uprawniające do korzystania z Allegro Smart! bez ponoszenia kosztów. Tym samym platforma miała mu prezentować również płatne opcje.

Dodatkowo Allegro nie mogło domyślnie oznaczać lub wyróżniać żadnego sposobu dostawy, w tym także własne usługi, znanej jako Allegro One.

Jednak spółka odwołała się od tej decyzji. W związku z tym sąd wstrzymał zabezpieczenie do czasu rozpatrzenia zażalenia. Oznacza to, że Allegro na razie nie musi nic zmieniać.

Wstrzymanie wykonania oznacza, że Allegro nie jest zobowiązane do wprowadzania zmian w procesie zakupowym (...) do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd wyższej instancji. (...) Ponadto, obowiązki, zakazy oraz sumy pieniężne grożące za ich naruszenie, nałożone postanowieniem pozostają nieaktywne do czasu rozstrzygnięcia wspomnianego zażalenia. poinformowało Allegro.