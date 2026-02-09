Intel 900 ze szczegółami. Zapomnij o tanich płytach głównych

Już za kilka tygodni na rynek trafią procesory Intel Arrow Lake Refresh. Jednak jak sama nazwa wskazuje, będzie to tylko odświeżenie oferty. Wybrane modele dostaną więcej rdzeni i/lub wyższe taktowania. Nie budzi to więc dużego entuzjazmu. Co innego, gdy mowa o Intel Nova Lake, które mają zaoferować nowe litografie, architektury i pamięć bLLC.

Intel Z990 i Z970 przypomina mocno podział na AMD X870E i X870

Oczywiście tradycyjnie już dla Niebieskich, oznacza to również nowe płyty główne. Dotychczasowe gniazdo LGA 1851 zastąpione zostanie przez LGA 1954, a dopełnią to chipsety Intel 900. A tak się składa, że zdradzono przedpremierowo (i nieoficjalnie) ich specyfikację. Czeka na nas pięć różnych modeli - Intel B960, Z970, Z990, Q970 i W980.

Trzy pierwsze skierowane są do segmentu konsumenckiego i domowych PC, dwa kolejne do firm i biznesu. Propozycja dla zwykłego Kowalskiego to Intel B960 - podkręcanie ograniczone zostało tutaj do minimum, bo dotyczy tylko pamięci RAM. Również wsparcie interfejsu PCI Express 5.0 nie rozpieszcza, bo to po jednym złączu dla GPU i SSD.

Intel 900 Series Chipset Specifications. pic.twitter.com/vJzhBQWk4o — Jaykihn (@jaykihn0) February 9, 2026

Nieco bardziej obyci z PC konsumenci dostaną Intel Z970, które pozwala dodatkowo na OC procesora. Zapewne te modele będą posiadały mocniejszą i lepiej chłodzoną sekcje zasilania. Jednak to koniec różnic względem B960.

Dla największych entuzjastów przygotowano Intel Z990. Tutaj liczba linii PCI Express zostaje zwiększona z 34 do 48. Oznacza to więcej portów SATA, USB 4 i Thunderbolt oraz złączy PCIe 5.0. Oprócz tego dochodzi lepsza obsługa RAID i OC z pomocą BCLK. To pozwoli zarówno na podkręcanie modeli zablokowanych, jak i wyciskanie ostatnich soków, gdy osiągnęliśmy już barierę dla samego mnożnika.