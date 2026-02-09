Discord przykręca śrubę. Od marca zakazy, chyba że pokażesz dowód

Jeśli ceniliście Discorda za luźne podejście do prywatności, mamy złe wieści. W oficjalnym komunikacie wydanym dzisiaj (9 lutego 2026), firma ogłosiła daleko idące zmiany w polityce bezpieczeństwa. W ramach walki o bezpieczeństwo nieletnich platforma wdraża system, który domyślnie ogranicza funkcjonalność konta każdemu, kto nie przeszedł weryfikacji wieku.

Na Discordzie wszyscy będziemy nastolatkami

Do tej pory Discord opierał się głównie na deklaracji daty urodzenia. Nowy system, który startuje na początku marca 2026 roku, zmienia zasady gry. Mechanizm Teen-by-default (domyślnie nastolatek) zostanie włączony dla wszystkich nowych i obecnych użytkowników na świecie.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli system nie będzie miał twardego dowodu na to, że użytkownik jest dorosły, jego konto zostanie objęte restrykcjami typowymi dla osób niepełnoletnich. Obejmują one brak dostępu do kanałów i serwerów dla dorosłych oznaczonych jako NSFW, filtrowanie i zamazywanie wrażliwych treści (brak możliwości wyłączenia tej opcji bez weryfikacji), a także ograniczenia w DM: wiadomości prywatne od nieznajomych trafią do osobnej skrzynki lub zostaną zablokowane. Discord wprowadzi też zasadę, że tylko zweryfikowani dorośli będą mogli przemawiać na kanałach typu Stage.

Jak będzie wyglądać weryfikacja?

Discord proponuje na początek trzy metody weryfikacji wieku. Pierwsze to szacowanie wieku z twarzy. Użytkownik nagrywa krótkie wideo, a algorytm szacuje wiek. Discord zapewnia, że przetwarzanie odbywa się lokalnie na urządzeniu, a wideo nie trafia do chmury. Druga metoda to wykorzystanie dokumentu tożsamości, czyli przesłanie zdjęcia dowodu do zewnętrznego partnera. Firma obiecuje, że dane te są kasowane natychmiast po potwierdzeniu wieku.

Discord zapowiada też, że będzie stosował model wnioskowania o wieku. To nowość, która może budzić największe kontrowersje. Discord uruchomi system działający w tle, który na podstawie zachowania użytkownika będzie próbował określić, czy konto należy do dorosłego. Jeśli algorytm uzna nas za dorosłego, weryfikacja dokumentami może nie być konieczna – ale szczegóły działania tego mechanizmu pozostają niejasne.

Niektórzy użytkownicy mogą zostać poproszeni o użycie wielu metod weryfikacji wieku, jeśli do przypisania ich do grupy wiekowej będzie wymagało dodatkowych informacji.