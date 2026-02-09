Reaktywacja Xperii Play coraz bliżej. Ayaneo Pocket PLAY już bez tajemnic

Ayaneo Pocket PLAY to bardzo ciekawie się zapowiadający smartfon producenta kojarzonego dotychczas głównie z kieszonkowymi konsolami i handheldami retro. Zgodnie z filozofią marki Pocket PLAY też ma być jednocześnie konsolą, a niektórzy fani marki określają urządzenie mianem „XPERIA Play 2.0”.

Już wcześniej producent uchylił rąbka tajemnicy, zdradzając, że sercem Pocket PLAY jest układ MediaTek Dimensity 9300. To jednostka z 2023 roku, która w teorii może pociągnąć większość nowych gier mobilnych, ale komentarze fanów marki na platformie X i Reddicie nie są przychylne – w modelu, który debiutuje w 2026 roku, należałoby oczekiwać jednak nowszego układu. Krytykowany jest też wybór SoC MediaTeka zamiast Qualcomma.

Ayaneo Pocket PLAY – nie znamy tylko ceny

Ayaneo Pocket PLAY ma już swoją pełną stronę produktową, gdzie pojawiła się kompletna specyfikacja urządzenia. Wiadomo, że telefon-konsola wyposażony jest w szybką, choć nie najszybszą pamięć RAM typu LPDDR5 oraz wewnętrzną w standardzie UFS 4.0. Za odprowadzanie ciepła odpowiada system chłodzenia powietrzem.

Urządzenie wyposażono w czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, port USB 3.1 Gen 2 typu C obsługujący transfer do 10 Gbps i DisplayPort 1.4, a także hybrydowy slot na kartę SIM i microSD. Łączność zapewniają moduły Wi-Fi (prawdopodobnie w wersji 7) oraz Bluetooth 5. Na obudowie znalazły się też głośniki stereo.

Producent zamontował w Pocket PLAY wyświetlacz OLED o przekątnej 6,8 cala (20:9), oferujący rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli przy dość skromnej maksymalnej jasności wynoszącej 430 nitów. O zabawie na otartym terenie w jasny dzień będzie można zapomnieć. Ekran obsługuje zmienne częstotliwości odświeżania – użytkownik może wybierać między 120 Hz, 144 Hz oraz 165 Hz.

Najważniejszą cechą urządzenia jest boczny panel, który po wysunięciu ujawnia pełnowymiarowy kontroler do gier. Znalazły się tam przyciski ABXY, krzyżak D-pad, wirtualny joystick oraz touchpad z efektem haptycznym. Do tego gracze otrzymują także przyciski na boku obudowy – L1, L2, R1 i R2 – wykorzystujące mikro przełączniki. Urządzenie ma również kilka dodatkowych przycisków funkcyjnych, część z nich można konfigurować. Za wibracje odpowiada liniowy silnik X-axis typu 0815, wspierający między innymi wibracje audio.

W sekcji fotograficznej znajdziemy główny aparat tylny o rozdzielczości 50 Mpix z autofocusem, dodatkowy ultraszerokokątny aparat z matrycą 16 Mpix oraz przedni aparat 5 Mpix.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania PD. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15. Producent przygotował też dodatkowe aplikacje do zarządzania urządzeniem – własny launcher AYAHome, przestrzeń do gier retro AYASpace czy panel zarządzania opcjami AYAsettings.

Dostępne będą cztery wersje kolorystyczne: czarna Void Black, srebrna Silver White, szara Origin Grey oraz czerwona Deep Crimson.

Cena urządzenia nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo jednak, że Ayaneo Pocket PLAY będzie dostępny do zamówienia poprzez platformę Kickstarter, zgodnie z dotychczasową praktyką producenta. Kampania crowdfundingowa ma ruszyć w najbliższym czasie, a same urządzenia trafią do użytkowników w 2026 roku.